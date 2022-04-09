Военные силы захватили шесть земснарядов и нанесли серьезный удар по незаконной добыче полезных ископаемых в Антьокии

В последние часы ВМС Колумбии в ходе совместных операций с Национальной армией и в координации с Корпусом технических расследований (CTI) Генеральной прокуратуры удалось захватить шесть земснарядов на реке Каука в департаменте Антьокия.

Операция была проведена в муниципалитете Кавказ, на реке Каука, где 12 человек были захвачены на месте преступления, у которых были изъяты шесть экскаваторов водоводного типа, которые использовались для незаконной добычи полезных ископаемых в этом районе департамента.

Субъекты, которые не представили ни юридической документации на земснаряды, ни разрешений на добычу полезных ископаемых, были переданы на объекты CTI в муниципалитете Кавказ для судебного преследования за преступление незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых и других полезных ископаемых в соответствии с положения статьи 388 Уголовного кодекса Колумбии.

28 марта, также в рамках плана Artemis, 12 земснарядов, которые использовались в незаконной добыче полезных ископаемых, были удалены, и два бразильских гражданина были захвачены в ходе совместной операции Национального военно-морского флота, армии и полиции и в координации с Генеральной прокуратурой, Министерством охраны окружающей среды и национальных парков в приграничной с Бразилией зоне.

Операция проходила в Пуэрто-Франко, в национальном парке Пуре, где министр обороны Диего Молано указал, что техника и задержанные занимались незаконной добычей золота, «в секторе, принадлежащем колумбийцам и наследию этой страны».

Кроме того, чиновник напомнил, что в прошлом году в Совете Безопасности удалось определить, что «существует угроза для этого природного парка Пюре из-за эксплуатации незаконной добычи в Колумбии с помощью земснарядов, которые поднимались из Бразилии вдоль реки и угрожали загрязнением этого приток».

Стоит помнить, что 12 марта Управление транспорта после проведения инспекционных визитов в этот район и получения информации показало, что на Национальном маршруте Ярумал существуют ситуации, которые угрожают сохранению инфраструктуры и влияют на безопасность дорожного движения для пользователей, такие как ухудшение прилегающего склона из-за незаконной добычи полезных ископаемых, отсутствия вывесок и стоянки транспортных средств, используемых для перевозки нерегулярно добытого материала, среди прочего.

Суперинтендант транспорта Уилмер Арли Салазар Ариас заявил тогда, что «в этом случае очевидно, как незаконная добыча угрожает сохранению транспортной инфраструктуры, безопасности транспортных операций и целостности пользователей, учитывая, что эта деятельность осуществляется в уклон возвышенности, прилегающей к дороге, что также наносит ущерб окружающей среде».

Это первый случай, когда такие экстренные меры были приняты в связи с подобным случаем, поскольку добыча полезных ископаемых вблизи дорог создает неминуемую опасность и влияет на непрерывность предоставления транспортных услуг, влияя на флору и фауну, а также на дорожную инфраструктуру из-за падения материала, что порождать возможные закрытия, которые повлияют на экономику региона и страны.

Суперинтендант также отметил, что «важно подчеркнуть, что в этом районе может произойти обвал с последующим закрытием этого важного маршрута, что будет иметь серьезные последствия для мобилизации продуктов питания, создавая тревожные экономические последствия».

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