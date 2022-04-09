Mexicable в Эдомекс: какой маршрут, стоимость, расписание и станции

Проект Mexicable Line 2 имеет длину 8 километров, и правительство штата Мехико заявило, что он будет готов ко второй половине этого 2022 года.

Ориентировочное время трансфера — 29 минут, в нем будет 238 кают, два терминала и 5 станций, маршрут будет проходить от Экатепека до Индиос Вердес в Мехико; транспорт будет обеспечивать обслуживание на большой высоте, дизайн разработан мексиканской компанией.

Альфредо дель Масо, губернатор штата Мехико, сообщил через свой официальный аккаунт в Twitter, что Mexicable Line 2 свяжет Ecatepec и Tlanepantla с CDMX, а также соединится с линией 1, Mexibús, Cablebus, Metro Indios Verdes и Metrobús. Тур будет проходить по высокогорным районам Тлалнепантла в Сьерра-де-Гвадалупе, чтобы люди из изолированных мест имели доступ к большему количеству услуг общественного транспорта.

Каковы затраты и графики Mexicable?

Con la Trajeta Mexipass puedes ingresar y las personas adultas mayores de 60 años no pagan al presentar su tarjeta INAPAM (Foto: Twitter/@JoGarWeb)

* Индивидуальный тариф стоит 9 песо, оплачивается картой Mexipase Card, которую можно приобрести в зарядных автоматах, расположенных на всех станциях транспорта. Люди старше 60 лет при предъявлении действующей карты INAPAM; девочки в возрасте до 5 лет и люди с ограниченными возможностями не платят.

Их расписание:

* С понедельника по пятницу с 4:30 до 23:00

* По субботам с 5:00 до 22:00

* По воскресеньям с 7:00 до 22:00.

Преимущества Mexicable и маршрута линии 1

Тур начинается с одной стороны Серро-Гордо, проходит через город Санта-Клара, шоссе Мексика-Пачука и в районе Хэнк Гонсалес, где он продолжается параллельно проспекту Сан-Андрес и заканчивается в Ла-Каньяде. Он состоит из семи станций, среди его преимуществ:

* Подключение к изолированным районам с труднодоступным общественным транспортом в Edomex.

* Улучшает мобильность в этом районе и сокращает время трансфера.

* По этой причине он использует солнечную и электрическую энергию, уровень выбросов низкий и не производит отходов, а также сокращает более 17 000 тонн углекислого газа.

El Mexicable reduce los tiempos de traslado y fue diseñado como un transporte verde (Foto: Infobae)

* Mexicable имеет 36 линейных опор высотой 35 метров, его ежедневная пропускная способность в час составляет 3000 пользователей в каждом направлении, имеет 185 кают вместимостью 10 человек каждая, и маршрут выполняется за 19 минут между терминалами.

Станции линии 1

* Санта-Клара, которая находится на Авенида Хосе Мария Морелос номер 431, угол с улицей Меските, район Санта-Клара-Коатитла. * Хэнк Гонсалес на Авенида Камино а Сан-Андрес, угол 81 с улицей Хосе Васконселос, район Хэнка Гонсалеса, рядом находится Парк Двухсотлетия и Официальная 128 подготовительная школа. * Таблас-дель-Посо проходит через проспект Камино-а-Сан-Андрес номер 15, угол с улицей Хочитенко, район Хэнк Гонсалес. * Таблас-дель-Посо проходит через проспект Камино-а-Сан-Андрес номер 15, угол с улицей Хочитенко, район Хэнк Гонсалес, близлежащие места - Mexicable Commercial Пассаж, муниципальная делегация Лос-Бордос.

* Лос-Бордос на том же проспекте и неподалеку находится Техническая средняя школа 98.

* Депортиво на углу Авенида Камино а Сан-Андрес номер 26 с улицей Мора, Колония Лос-Бордос, одним из интересных мест поблизости является фитнес-парк.

* La Cañada: Гражданская площадь и церковь находятся недалеко от вокзала.

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