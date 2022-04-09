Марти Батрес отпраздновал решение SCJN по Закону об электроэнергетике: «Настоящая суверенная власть»

Столкнувшись со спорным решением Верховного суда нации (SCJN), министр внутренних дел Мехико Марти Батрес заявил о своей поддержке решения министров.

В прошлую среду, когда многие министры выступили против него, Закон об электротехнической промышленности (LIE) был утвержден в SCJN. Семь из одиннадцати министров выступили против этого, заявив, что он является неконституционным, поскольку он не соответствует статутам международных договоров.

Аналогичным образом, некоторые министры согласились с тем, что проект не уступает свободной конкуренции, поскольку LIE стремится уделить приоритетное внимание установкам Федеральной комиссии по электроэнергии (FFE) в производстве электроэнергии.

Но, несмотря на голоса Луиса Марии Агилара Моралеса, Хорхе Марио Пардо Ребольедо, Альберто Переса Дайана, Хавьера Лайнеса Потисека, Нормы Люсии Пинья Эрнандес, Хуана Луиса Гонсалеса Алькантара Карранка и Аны Маргариты Риос Фархат, их было недостаточно, так как было восемь человек, которые признали этот закон неконституционным.

С другой стороны, министры проголосовали за: Артуро Сальдивар Лело де Ларреа, Лоретта Ортис Альф, Ясмин Эскивель Мосса и Альфредо Гутьеррес Ортис Мена.

La Suprema Corte validó la Ley de Industria Eléctrica (EFE/ Suprema Corte de Justicia de la Nación) Suprema Corte de Justicia de la Nación

Столкнувшись с этой ситуацией, было вызвано огромное количество критики в адрес министров, которые, как утверждалось, зависят от президентской власти, в частности Артуро Салдивара.

Но несколько человек, входящих в кабинет президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO), приветствовали это решение. Так было в случае с Марти Батресом.

Он поздравил четырех министров на том основании, что они не смогли справиться с ними влиянием власти и интересами транснациональной экономической державы.

Наряду с посланием было изображено изображение министров, проголосовавших за ЛЖИ. Это вызвало различные критические замечания со стороны пользователей Интернета, которые не стали ждать, чтобы заявить о своем несогласии с выступлением SCJN.

(foto: @martibatres)

«Только дурак думает, что ДОВСЕ принадлежит всем», «Мексика потеряна вместе с Мореной и 4-м», «Палерос, поставленный диктатором...», среди других комментариев такого же рода, которые показали их неудовольствие.

Кроме того, глава правительства Клаудия Шейнбаум приветствовала решение Верховного суда, разместив в своем официальном Twitter , где она заявила, что проголосовала за его конституционность.

В то время как AMLO сказал, что он очень рад этому факту. Он назвал эту акцию «исторической, патриотической, на благо народа Мексики, на благо нации» во время своей утренней конференции.

Он также прокомментировал, что гидроэлектростанции, которые доступны CFE, теперь могут начать вырабатывать электроэнергию, поскольку он утверждал, что энергетическая реформа последнего шестилетнего периода только квалифицировала энергию ветра и солнца как чистую энергию, которая приносит пользу частным компаниям.

El embajador dijo que a pesar de respetar la soberanía de México, estaba preocupado por la decisión de la Corte (EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Но несмотря на энтузиазм президента, посол Соединенных Штатов Кен Салазар выпустил письмо, в котором заявил, что обеспокоен одобрение LIE, заявив, что это открыло дверь для бесконечных судебных разбирательств, которые могут повлиять на инвестиции.

В свою очередь, он отметил, что будет «влияние» на конкурентоспособность с Соединенными Штатами. Наконец, он заявил, что он должен обеспечить инвестиции в чистую энергетику, с тем чтобы северный регион мог быть на переднем крае борьбы с изменением климата.

На что президент заявил: «Никакого нарушения договора нет. Мы очень уважаем свободу выражения мнений, даже в избытке».

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