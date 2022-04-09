Магали Медина дразнит Брунеллу Хорну за то, что она не связалась с Ричардом Акунья после 4 лет совместной жизни

Брунелла Хорна стала объектом критики Магали Медина за консультацию Шейла Рохас, которая отсидела один год со своим парнем Сэр Уинстон, сделать маникюр на годовщину, потому что его, вероятно, попросят жениться на нем той ночью. Это вызвало смех журналистки шоу, так как она чувствовала, что ведущий из Америки Хой наименее уместен для выступления на эту тему.

Во время трансляции Magaly TV La Firme, в эту пятницу, 8 апреля, «Сорока» напомнила Брунелле, что у нее уже четыре года любовные отношения с Ричард Акунья, сын бывшего кандидата в президенты Сезара Акуньи. Однако до сих пор они не занимаются, потому что, видимо, политик не готов ступить на алтарь.

Brunella Horna conoció a Richard Acuña cuando realizaba ayuda social para los afectos por el Fenómeno del Niño Costero, en el 2017.

«Интересно, делает ли Брунелла маникюр каждую годовщину. Каждый день рождения или в тот день, когда вы что-то празднуете, вы будете отшелушивать руки, удалять каллитос, увлажнять все. Она подумает, что Ричард придет со своим кольцом и ждет ее с накрашенными ногтями. Бедная женщина уже четыре года делает маникюр и ничего », - прокомментировала телеведущая.

Он также критиковал размышления о браке в такую особую дату, как годовщина. «Разве нет ничего другого, о чем вы не могли бы подумать? Уже первый год... Есть девочки, которые родились с чипом в голове, и все, о чем они думают, это о том, чтобы добиться успеха в жизни, они должны найти мужа, который подарит им кольцо », - возмущенно сказала она.

ДЖАНЕТ БАРБОЗА НЕ ОБОШЛА СТОРОНОЙ КРИТИКИ

Популярный «Рулитос» также был подвергнут жесткому сомнению Мединой. И дело в том, что телеведущая напомнила Джанет Барбозе, что она тоже не замужем. Кроме того, он издевался над тем, что его партнер Мигель Байона, с которым он находится в Соединенных Штатах более трех лет, Я уже несколько месяцев пробыл в Соединенных Штатах.

«Почему вы настаиваете на Шейле Рохас, если ей всего один год? Если у нее есть виртуальный парень, то ни у одного парня нет. Ваших сумочек здесь нет. Он вышел на улицу, и ему даже не дали кольцо, которое входит в конфеты в пакетике. Они ничего ему не дали! », — сказал он со смехом.

«Кольцо — это не то, что требуется. Это то, что дает тебе мужчина, потому что он влюблен в тебя, думает, что ты любовь всей своей жизни, и он хочет жениться на тебе. Он хочет построить будущее вместе с вами. Дело не в том, что ты его спрашиваешь, уродливо выпрашивать кольцо. Она непригодна для достойной женщины», — добавил он.

Магали Медина набросилась на женщин-водителей America Hoy за то, что они настаивали на помолвке Шейлы Рохас с сэром Уинстоном. (ВИДЕО: квадроцикл/магали ТВ Ла Фирме)

КОГДА ОНИ ПОПРОСИЛИ МАГАЛИ МЕДИНУ ВЫЙТИ ЗА НЕГО ЗАМУЖ?

Ведущая познакомилась со своим теперь мужем Альфредо Самбрано в 2008 году, проведя 76 дней в тюрьме для Паоло Герреро. дело. Два года спустя, в конце 2010 года, у них начались романтические отношения. Однако, как и каждая пара, их роман пережил взлеты и падения, и они расстались в 2015 году, когда у нотариуса начался мимолетный роман с Джулиана Ренгифо.

Однако восемь месяцев разлуки помогли тенору понять, что Магали — любовь всей его жизни, поэтому он сделал ей предложение, как только они возобновили отношения . Пара поженилась 9 декабря 2016 года в гражданском браке, в котором, по иронии судьбы, присутствовала Брунелла Хорна. Вот как «Сорока» сказала «да» после 5 лет работы с Замбрано.

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