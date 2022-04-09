Луис Диас против Манчестер Сити: все, что нужно знать о самом важном матче Премьер-лиги

Приближается один из самых привлекательных матчей уик-энда. Ливерпуль посетит Манчестер Сити в Премьер-лиге, и уже можно ожидать, что это будет игра, полная эмоций из-за великих главных героев на поле и за его пределами. Два клуба расположены в верхней части таблицы, и на протяжении всего сезона они демонстрировали свое намерение стать чемпионами, теперь разница между первым и вторым местом только одна, поэтому победа может определить чемпионат.

Ливерпуль приходит в отличный момент после победы над «Бенфикой» со счетом 1-3 в Лиге чемпионов. Матч в Португалии позволил Юргену Клоппу по-другому взглянуть на игру, попробовав две разные модели атаки: одну с Салахом и Мане и другую с Фирмино и Йотой. Единственным фактором, который не был изменен в этих схемах, был колумбиец Луис Диас, который блистал на стадионе Да Луз в Лиссабоне.

С другой стороны, Манчестер Сити также сделал то же самое в Лиге чемпионов, обыграв «Атлетико Мадрид» с малейшей разницей на стадионе Этихад. Близкий матч, в котором команда Гвардиолы некоторое время была неясна, однако после нескольких попыток Кевин Де Брюйне окончательно нарушил ничью на табло.

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Премьер-лига еще не определена, это ясно, но два клуба позиционируются как отличные кандидаты на победу: Манчестер Сити, который лидирует в турнирной таблице с 73 очками и разницей мячей +52, и Ливерпуль, который занимает второе место в таблице с 72 очками и +57 по разнице мячей. «Челси», который занимает третье место, отстает от команды Клоппа на 10 очков, а у «Тоттенхэма», который занимает четвертое место, 57 очков.

Поскольку до завершения турнира осталось восемь дат, следующий матч может ознаменовать окончательный разрыв, который позволит одному из двух клубов выиграть титул Премьер-лиги, если учесть среднее количество матчей, выигранных и проигранных клубами в течение сезона. «Сити» выиграл 23 игры, сыграл вничью 4 и проиграл три раза, в то время как «красные» выиграли 22, сыграли вничью 6 и проиграли только два.

Из последних пяти матчей, в которых Ливерпуль посещал «Манчестер Сити» на стадионе Этихад для участия в Премьер-лиге, они не смогли забить три раза, поэтому команде Гвардиолы удалось консолидироваться три раза, а два - по разгону.

- 8 ноября 2020 года - «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» 1:1 | Голы: Салах (13 ′) и Габриэль Жезус (31′)

- 2 июля 2020 года - Манчестер Сити 4-0 Ливерпуль | Голы: Де Брюйне (25 ′), Стерлинг (35 ′), Фоден (45 ′) и Окслейд Чемберлейн (66 ′)

- 3 января 2019 года - Манчестер Сити 2-1 Ливерпуль | Голы: Агуэро (40 ′), Фирмино (64 ′) и Сане (72 ′)

- 9 сентября 2017 года - Манчестер Сити 5-0 Ливерпуль | Цели: Агуэро (24 ′), Габриэль Жезус (45 и 53 ′) и Сане (77 и 90 ′)

- 19 марта 2017 года - «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» 1:1 | Голы: Милнер (51 ′) и Агуэро (69)

Los entrenadores del Manchester City y el Liverpool también son grandes protagonistas del partido. Foto: via REUTERS/Martin Rickett Pool via REUTERS

Прежде всего, следует отметить, что среди главных героев матча есть двое, которые находятся вне поля, Пеп Гвардиола и Юрген Клопп, которые представляли настоящее спортивное соперничество и являются последними чемпионами Премьер-лиги. К этому добавляются шаблоны с громкими именами и теми, кто может стать главными героями встречи.

Манчестер Сити: Эдерсон, Жоао Канселу, Бернарду Силва, Родри, Лапорт, Рубен Диас, Уокер, Стерлинг (10 голов), Гюндоган, Марез, Габриэль Жезуш (7 передач) и Де Брюйне (10 голов) - самые повторяющиеся игроки в составе, которые больше всего выделялись на протяжении сезона.

«Ливерпуль»: Алиссон, Ван Дейк, Мохамед Салах (20 голов), Александер-Арнольд (11 передач), Садио Мане, Матип, Хендерсон, Робертсон, Фабиньо, Диого Джота, Тиаго Алькантара и Луис Диас - самые известные в составе

Матч между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» на 31-й день Премьер-лиги состоится в это воскресенье, 10 апреля, в 10:30 (по колумбийскому времени) и будет сыгран на стадионе Этихад в Манчестер Сити

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