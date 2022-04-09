Летисия Кальдерон предположила, что ее сын встретил ее «влюбленная» Марджори де Соуза

Недавно произошел нежный момент, когда Лучано, сын Летиции Кальдерон, наконец, смог встретиться с актрисой Марджори де Соуза, которая, по-видимому, является ее платонической любовью.

С предыдущих дат Лети Кальдерон уже признался, что его сын влюблен в венесуэльца, поэтому он решил спланировать встречи для обоих могли знать друг друга.

Первая встреча состоялась через прямую трансляцию, найденную в Instagram Марджори, и Лучано был очень взволнован тем, что одна из его мечтаний могла осуществиться.

«Мне очень нравится ее работа, она очень красивая, и я надеюсь, что она заслуживает такого мужчину, как я», - сказал Лучано и воспользовался случаем, чтобы подарить ей кольцо от дружбы.

Marjorie de Sousa recibió un anillo de la amistad (Fotos: ig @marjodsousa)

Марджори была тронута, поблагодарила молодого человека за подробности и воспользовалась возможностью, чтобы передать несколько слов восхищения Лети Кальдерон.

«Здесь мы запечатываем нашу дружбу не только с вами (Лучано), но и с вашей мамой, потому что я восхищаюсь ею много лет, это было важно для меня, в моей карьере еще и потому, что я так восхищаюсь вами», - сказал он.

Именно поэтому в интервью для Де Примермано Кальдерон рассказала о том, как она планировала трогательную встречу.

Я взял его с ложью, а затем положил на спину к входу, и когда я увидел, когда он прибыл (Марджори), я продолжил, как ни в чем не бывало, схватил телефон и начал записывать, но мой сын был шокирован, я не могла поверить, и я плакала и плакала», - прокомментировал артист.

Luciano y Lety Calderón son muy unidos (Foto: Instagram/@letycalderon79)

Точно так же актриса мыльных опер, таких как «Империя лжи», «Закон греха» или «Чиспита», прокомментировала, что она очень благодарна Марджори и что ей очень приятно узнать ее немного больше, поскольку ее жизненные контексты похожи.

«Заметьте, что мы согласны во многих вещах, очевидно, я знаю, кто он, и я видела его работу и все такое, но мы ни о чем не договорились, и я думаю, что мы хорошо общаемся, мы мамы, мы посвящаем себя нашим детям, мы работаем, мы переживаем невзгоды и да, как мама, что я могу вам сказать? Я благодарю вас всей душой за то, что нет слов, чтобы поблагодарить, я плакал и плакал, и я не переставал плакать», - сказал он.

Лети Кальдерон также углубилась в то, что его очень тронули слова, которые Лучано посвятил венесуэльской женщине.

Marjorie de Sousa es el crush de Luciano (Foto: Instagram)

«Если бы в этом мире было больше людей с синдромом Дауна, этот мир был бы другим, потому что это чистая любовь, это чистые прекрасные чувства, они не знают зла, но эти слова тоже заставили меня плакать, и поэтому я сказал: «Конечно, я надеюсь, что однажды вы найдете такого человека, как мой сын, потому что он верен, добрый, каждый день мой сын говорит «спасибо за все», - добавил он.

Поскольку она не могла пропустить, Кальдерон отправила Марджори благодарственное послание и сказала, что очень рада, что ее сын так доволен встречей с его платонической любовью.

«Очень благодарна ей, что она нашла время, чтобы уйти, хотя Мэт (сын Марджори) чувствовал себя немного плохо, но ничего серьезного не было, потому что одна мать, которую ты говоришь «Я собираюсь отменить», также подарила ему костюм супергероя Капитана Америка, нет, мой сын прилетел в дом, как воздушный шар снаружи машина привезла его, потому что он плавал», - заключил он.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ



