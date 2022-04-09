Джон Хайро Москера упустил этот шанс на гол в Спортинг Кристал против Сезара Вальехо за Лигу 1

Спортинг Кристал против Сезара Вальехо: нападающий Джон Хайро Москера пропустил четкий гол шанс в матче на дату 9 турнира Apertura de la Liga 1, который проходил на стадионе Mansiche в Трухильо.

Через 72 минуты после начала игры голевой удар вратаря Сезара Вальехо Карлоса Градоса превратился в точную атаку «Спортинг Кристал» с небесным нападающим Джоном Хайро Москера в роли главного героя.

Клиренс вратаря Градоша закончился на противоположном поле и закончился выстрелом в голову, который вернул Кристал атакующую игру.

Нападающий Москера был включен и рука об руку с Градосом. Вратарь вышел на закрытие нападающего, который направлялся с судьбой ворот, но его удар не удался.

Москера следовал за траекторией мяча, но защитник соперника Карлос Аскуэс сумел перехватить удар и отобрать метку ворот.

Москера упустил шанс гола, когда матч был 1:0 в пользу Сезара Вальехо, который играл с девятью мужчинами за исключение Ренцо Гарсеса и Йорлейса Мены.

Наконец, Сесар Вальехо победил «Спортинг Кристал» со счетом 2:0, забив пенальти голами Мены и Бету да Силвы.

Спортинг Кристал встретился с Сесаром Вальехо на 9-й день турнира по апертуре Лиги 1

Спортинг Кристал прибывает на матч с Сесаром Вальехо после проигрыша Фламенго со счетом 2:0 - дебютирует в Кубке Либертадорес. Селесты остаются без поражений в последних шести матчах Лиги 1 с тремя ничьими и тремя победами. Клуб rimense сравнял счет со счетом 2:2 с Мелгаром (дома), Академией Кантолао (2-2) на стадионе Альберто Галлардо и 1:1 во время визита к Карлосу Штейну в Ламбайеке. Победы были против UTC (3-2 в Лиме), 1:0 против Альянсы Лима в Матуте и 4:1 против Универсидад Сан-Мартин.

Universidad César Vallejo лидирует в поединке с Кристал, набрав очки за четыре последних выступления на турнире в Апертуре. Три ничьи и победа, чтобы набрать шесть очков из двенадцати возможных. «Поэта» распределила подразделения со Sport Boys в Трухильо (1-1), Атлетико Грау в качестве посетителя (1-1) и 0-0 с Карлосом Маннуччи (стадион Мансиче). Победа была накануне дома против «Альянцы Атлетико».

Тренер Sporting Cristal Роберто Москера выстроился в ряд с Ренато Солисом, Джанфранко Чавесом, Джилмаром Лора, Рафаэлем Лютигером, Хесусом Претеллом, Хесусом Кастильо, Мартином Таварой, Алехандро Хобергом, Фернандо Пачеко, Ирвеном Авилой и Жоао Гримальдо.

Стратег Сезара Вальехо Хосе дель Солар тренировался у Карлоса Градоса, Карлоса Аскуеса, Ренцо Гарсеса, Орландо Нуньеса, Йерссона Васкеса, Хорхе Риоса, Фрэнка Исике, Архимеда Фигеры, Хайро Велеса, Абдиэля Арройо и Йорлейса Мены.

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