Soccer Football - Championship - AFC Bournemouth v Millwall - Vitality Stadium, Bournemouth, Britain - January 12, 2021 Bournemouth's Jefferson Lerma reacts Action Images via Reuters/Peter Cziborra

Европейский футбольный сезон подходит к концу, и команды начинают планировать, что будет подписано на сезон 2022-2023 годов. Колумбийских игроков всегда хорошо принимают в европейских командах, и один из тех, кто мечтает о смене обстановки, - Джефферсон Лерма.

Центральный руль АФК Борнмут английского премьершипа был опрошен Валенсией Испании, как подтвердили испанские СМИ «El Desmarque». Команда «че» хотела бы вывести колумбийца из январского трансферного окна, но связь, наконец, не состоялась.

По данным испанских СМИ, Валенсия будет стремиться завершить прибытие Лермы, как только он сыграет финал Кубка дель Рей против «Реала Бетиса». Матч состоится 23 апреля.

«Валенсия» не переживает хорошего экономического или спортивного момента в Ла Лиге, поэтому подписание будет жизнеспособным до тех пор, пока Джефферсон примет снижение своей зарплаты, сообщают испанские СМИ:

Предложение команды «че» составит около 10 миллионов евро, несмотря на то, что его стоимость по данным Transfermarkt составляет 15 миллионов евро:

Недавно выступления Джефферсона Лермы в Англии позволили ему не только быть вызванным Рейнальдо Руэдой в сборную Колумбии на финальные матчи квалификационного дня перед чемпионатом мира 2022 года, но и завоевать место среди самых ценных игроков последнего дня чемпионата мира 2022 года. Чемпионат, турнир второго дивизиона Англии. Колумбийский гонщик набрал самый высокий рейтинг в последней помолвке своей команды, АФК Борнмут, против «Хаддерсфилд Таун». Он забил гол в победе своего клуба со счетом 0:3 и завершил очень хороший матч, будучи одним из самых стабильных игроков. Лерма хорошо проводит время со своей командой, она занимает второе место в таблице лидеров и борется за возвращение в Премьер-лигу.

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