Jaguares de Córdoba подтвердил уход Йохана Аранго из-за «семейных неудобств»

Лига BetPlay I 2022 еще не закончена, и уже есть первая официальная жертва нападающего, который не сможет закончить семестр со своим клубом.

Это футболист Вальекаукано Йохан Аранго, который в возрасте 31 года сообщил, что не смог продолжить сезон с Jaguares de Córdoba, командой, в которую он попал 24 февраля этого года и в которой ему удалось сыграть пять игр от рук технического директора Сезара Торреса.

В пресс-релизе клуб «Монтерия» подтвердил, что Аранго и центральный защитник Гектор Уррего не будут продолжать играть в кошачьем отряде. Отдел коммуникаций одиннадцати кордоб не стал подробно рассказывать о причинах ухода Йохана из команды, только объявил, что из-за проблем с семьей он откажется от тренировок и матчей Лиги 2022 года и Кубка BetPlay.

Это было заявление команды в своем аккаунте в Twitter в субботу утром, 9 апреля:

Anuncio de salidas de jugadores de Jaguares FC, sábado 9 de abril / (Twitter: @JaguaresdeCord)

С 8 марта по 3 апреля Аранго играл против Депортиво Пасто, Атлетико Насьональ, Униона Магдалены, Атлетико Букараманги и Рионегро Агиласа, отметив голевую передачу и желтую карточку в двух победах, двух поражениях и ничьей.

Аранго пришел из перуанского клуба Deportivo Binacional, где его не обошли стороной постоянные внеспортивные скандалы , которые окружили его профессиональную карьеру с 2009 года на сегодняшний день.

Однако в этом случае бывший нападающий «Индепендьенте Санта-Фе» поставил свое психическое здоровье и здоровье своих близких перед работой, как это произошло в Лиге BetPlay I 2021 с бывшим игроком сборной Колумбии Фреди Гуарином, который по личным причинам покинул ФК «Мильонариос» в семи играх, сыгранных с тренером Альберто Гамеро.

После официального ухода Аранго из команды Монтерии будущее спортсмена, вышедшего из низших дивизионов Америки в Кали, остается неопределенным. Имея огромный опыт в колумбийском футболе и короткие шаги в мексиканском, арабском и перуанском футболе, это может стать одним из последних профессиональных путешествий Йохана, чья недисциплинированность также повлияла на его прогноз достичь европейского футбола.

Что касается Jaguares, то команда Монтерии занимает тринадцатое место в Лиге BetPlay I 2022 года с 17 набранными очками и разницей мячей -4. У команды Сезара Торреса осталось шесть игр в режиме «все против всех», и они будут бороться за выход в полуфинал хоум-ранов, чтобы определить следующего чемпиона Колумбии.

С 11 апреля по 15 мая Jaguares сразятся с Онсе Калдас, Ла Экидад, Америка из Кали, Индепендьенте Санта-Фе, Депортиво Индепендьенте Медельин (DIM) и Джуниор из Барранкильи.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: