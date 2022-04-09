Иван Дуке заявил, что Колумбия не имеет отношений с Россией после вторжения в Украину

Colombia's President Ivan Duque speaks during an interview with Reuters in Bogota, Colombia October 16, 2020. Picture taken October 16, 2020. REUTERS/Luisa Gonzalez

Президент Иван Дуке заверил в последние несколько часов, что между Колумбией и Россией нет никаких отношений. В интервью картахенской газете El Universal он отметил, что страна не планирует иметь дипломатических отношений с Россией в разгар ситуации с Украиной.

Помимо того, что его правительство не заинтересовано во взаимодействии с правительством его коллеги Владимира Путина, он дал понять, что в ближайшем будущем оно также не видит никаких шансов на диалог с этой страной, поскольку, по его словам, она совершила «геноцид» против народ Украины.

Президент Колумбии сослался на конфликт между Россией и Украиной, отметив зверства, которым украинцы подвергаются со стороны вооруженных сил соседней страны. «То, что мы наблюдаем здесь , — геноцид, преступление против человечности, полный упрек. Так какие отношения? Нет. Как мир может иметь отношения, пока это происходит? », — рассказал он областной газете.

Согласно данным, опубликованным в пятницу, 7 апреля, Организацией Объединенных Наций (ООН), в разгар боевых действий между странами Европейского континента погибли по меньшей мере 1626 гражданских лиц и еще 2267 получили ранения. Следует отметить, что международная организация упоминает цифру, которую ей удалось проверить, но украинские власти указали, что число убитых гражданских лиц выше.

По словам президента Колумбии, российские нападения, в результате которых ежедневно гибнут десятки человек, очевидны для международного сообщества:

Последнее российское нападение, по данным международных СМИ, произошло в пятницу, 7 апреля, на железнодорожном вокзале в городе Краматорск на Украине, где местные власти сообщили о смерти не менее 50 человек, в том числе четверо детей, и более 100 раненых. «Более 30 человек погибли и более 100 получили ранения в результате ракетного обстрела станции (...) Это преднамеренное нападение», — заявил в Telegram глава украинской железнодорожной компании «Укрзализныця» Александр Камышин. Спустя несколько минут спасательные службы сообщили, что погибло не менее 50 человек.

Autos destruidos tras el ataque contra la estación de Kramatorsk, ciudad del este de Ucrania (Hervé BAR / AFP) HERVE BAR | AFP

В середине интервью Николасу Парехе Бермудесу, директору Картахенского СМИ, президент Колумбии настаивал на том, что Колумбия — это страна, уважающая суверенитет, права человека и поэтому выражающая поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Мы защищаем целостность территории Украины, как это сделала Колумбия в 2014 году, когда она поддержала резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, и мы также являемся страной, которая защищает не только этот суверенитет и целостность, но и защищает права человека и ценности, которые являются неотъемлемой частью глобального заказ», — заверили.

Наконец, Иван Дуке упомянул о телефонных связях, которые он имел с президентом Украины с 24 февраля, когда Россия начала свою «военную операцию» в этой стране. «Мы продолжим поддерживать вашу страну, господин Президент. Мы будем продолжать поддерживать его суверенитет, целостность территории, а также поддерживать ее народ. Вы были великим лидером, а ваши граждане смелы», — сказал Дюк Зеленскому.

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