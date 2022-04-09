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Россия

Серия хакеров, которую никто не может пропустить

Есть названия, которые заслуживают внимания, поскольку помимо развлекательных, они будут дидактическими для изучения некоторых компьютерных терминов.

Newsroom Infobae

9 апрель 2022

Никогда не поздно начать просмотр сериала на тему IT, хакеров и киберпанка, с помощью которого вы не только хорошо проведете время, но и сможете понять концепции технологий. Поэтому ниже приведены некоторые варианты, кроме знаменитого Mr. Robot, которые можно увидеть в любое время.

Вероятно, многие ее знают, если нет, то следует отметить, что помимо фильма со Скарлетт Йоханссон в главной роли, видеоигр, манги и других анимационных фильмов есть аниме-сериал. В нем есть футуристическая тема, в которой правительственный киборг должен поймать хакера, который берет под контроль компьютеризированный человеческий разум, разгадывая собственные «призраки».

В этом фильме, выпущенном в 1999 году, рассказывается о достижениях провидцев Стива Джобса (Apple) и Билла Гейтса (Microsoft), которые помогли революционизировать технологии и стать мощными вычислительными машинами. Он основан на книге «Пожар в долине» и, хотя это не одно из самых популярных названий, оно хорошо отражает путь двух самых влиятельных людей в области технологий.

(Foto: Twitter)
(Foto: Twitter)

Этот аниме-сериал, выпущенный в 2004 году, состоит всего из 15 глав, рассказывает о приключениях Акиры Ширасэ, также называемой Battle Programmer Shirase, программиста, который может взломать любую платформу или человека и поэтому его несколько раз нанимают для выполнения специальных задач. Поскольку он очень короткий, им можно насладиться во второй половине дня марафона.

Для тех, кто ищет что-то более серьезное, этот австралийский сериал показывает лучшие полицейские расследования. Хотя он не показывает хакера в каждой главе, как в сериале Mr.Robot, одним из его главных героев является.

Джесси Бэнкс, у которого в прошлом были проблемы с полицией, помогает своему брату журналисту раскрыть дело молодой женщины, которая была жестоко убита. Политика, правосудие и хакеры связаны в этой серии.

(Foto: Twitter)
(Foto: Twitter)

Этот британский комедийный сериал был запущен в 2006 году, в пиковый момент для технологий, поскольку социальные сети едва набирали силу, а смартфоны не обладали той пропускной способностью, которую мы знаем в настоящее время.

Его шутки доставят удовольствие тем, кто работает в этом районе, и тем, кто не очень знаком, а также станут приятным воспоминанием обо всем, что происходило в то время и о том, что они были правы, когда говорили о будущем. Короче говоря, они гики, не доходя до крайности смешного, как в других сериалах.

В этом названии есть более серьезный аспект. Хотя у него нет хакера в качестве главного героя, он может доставить большое удовольствие многим, особенно ностальгическим, поскольку действие сериала происходит в 80-х годах, когда компьютеры были роскошью и были очень большими. Интересно посмотреть, как инженер и предприниматель пытаются запустить компьютер, конкурирующий с лидерами рынка.

Еще один хакерский сериал, который нельзя пропустить, - это мистер Робот с Рами Малеком в главной роли. Из-за своей известности он не нуждается в представлении, так как его четыре сезона были успешными и шокирующими. Его последний эпизод был показан в декабре 2019 года и получил «Золотой глобус» за лучший драматический сериал. Это, несомненно, эталон, который не нуждается в представлении.

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