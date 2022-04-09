Габриэль Квадри бросился против Эбрарда авиакомпанией Qatar Airways: «Очередная ошибка канцелярии»

CIUDAD DE MÉXICO, 10MARZO2022.- Gabriel Quadri, diputado del PAN, ofreció una conferencia de prensa donde invitó a personas afectadas en los conflictos del crimen organizado en el estado de Chiapas. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

После главы Министерства иностранных дел (SRE) Марсело Эбрард путешествовал по странам Ближнего Востока в поисках инвестиций и по возвращении заверил через свои социальные сети, что катарская авиакомпания будет иметь рейсы из спорного международного аэропорта Фелипе Анхелес (АМФА).

Однако занимающему эту должность сотруднику было отказано компанией, которая заверила Reuters, что компания не планирует устанавливать рейсы из AIFA.

Это вызвало недовольство и разъяснения канцлера, который заверил, что переговоры с авиакомпанией вскоре будут официально установлены.

Вот почему противоречивый депутат Партии национального действия (PAN) Габриэль Куадри де ла Торре, который был одним из недоброжелателей правительства Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO), выступил против этого факта.

Qatar Airways desmintió al secretario de Relaciones Exteriores por asegurar que la aerolínea volaría desde el AIFA (REUTERS/Fadi al-Assaad) REUTERS

Депутат от «Сине-белых», который оставался активным через свой аккаунт в Twitter, прокомментировал, что канцелярия была посвящена только туристической поездке на Ближний Восток и что то, что они утверждали об авиакомпании, было всего лишь очередной «ошибкой».

Эбрард побывал в Индии, Саудовской Аравии, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах с намерением привлечь инвестиции в Мексику.

Но в Катаре эти переговоры были проведены для создания горячей линии для поездок на чемпионат мира по футболу, который состоится в конце года, из-за высокого спроса на поездки, которые будут в эти даты.

После нескольких дней полного молчания авиакомпания заявила, что «не планирует начинать работу в международном аэропорту Фелипе Анхелес в Мехико».

Вскоре после этого они выпустили еще одно разъяснение, в котором заверили, что были «неформальные обсуждения» рейсов в Мехико с правительством Мексики и что «обе стороны будут поддерживать тесный контакт по этому вопросу». Однако они не уточнили, когда будут проведены такие обсуждения.

El Aeropuerto ha sido criticado por el bloque opositor, entre ellos Gabriel Quadri (REUTERS/Luis Cortes) REUTERS

AIFA подверглась критике за то, что у нее всего шесть рейсов по национальной территории и один международный рейс в Венесуэлу по линии Aerobus. Хотя они заверили, что во второй половине 2022 года будут выполняться рейсы в Соединенные Штаты.

Эти заявления, помимо проблем с водой, нескольких действующих взлетно-посадочных полос и дизайна аэропорта, были использованы против проекта и были использованы самим Куадри, который неоднократно упоминал, что он заверил, что если станет президентом, он закроет Санта-Лючию аэропорт.

Депутат также сделал несколько комментариев против AIFA, одного из флагманских проектов AMLO, и назвал его авиационной электростанцией. Он также сообщил, что возобновит строительство международного аэропорта Нью-Мексико (NAIM) на озере Тескоко.

После этих заявлений депутата заговорили о его «реальных» интересах в возобновлении работы НАИМ, поскольку, когда проект находился в разработке в течение последних шести лет, контракты в сфере градостроительства.

Столкнувшись с этой ситуацией, Куадри лишь упомянул, что ранее работал в частном секторе, и заметил, что вместо этого Лопес Обрадор никогда не работал.

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