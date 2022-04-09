«Эротические линии»: голландский сериал о раскрытии в восьмидесятые

«Эротические линии» реконструируют годы окончания холодной войны и появления горячих линий. (Netflix)

Другой сериал, который показывает нам реальность молодых людей 1987 года в Амстердаме: эротические линии. Основанный на книге Фреда Зауэрессига 06‑Cowboys, в которой рассказывается о росте горячих линий секс-звонков в 1980-х годах, это один из новейших релизов Netflix.

Центральная героиня этой фантастики — студентка психолога Марли Саломон (которую играет Джой Делима), которая решает устроиться на неполный рабочий день в Teledutch, компании братьев Фрэнка (Минн Кул) и Рамона Стигтера (Крис Пертерс). Они создали первую эротическую линию в Европе, которая позже распространилась по всему миру.

Эти братья становятся миллионерами, потому что бизнес творит чудеса. Тем временем. Марли погружена в катаракту эмоций и не совсем знает, как разместить свою работу в своей жизни. Как вы живете своей собственной сексуальностью, работая в компании, напрямую связанной с сексуальными желаниями других людей за телефонной линией? Процесс трансформации, который пройдет молодая женщина, является ключом к пониманию интенсивности этого сериала.

Погружение в эротические линии приглашает нас понять тот момент взрыва молодости в Амстердаме, который пережил интенсивный период исследований в конце холодной войны. Именно этот город основал это новое поколение, которое переживет аналогичный опыт на остальном континенте. Не только в отношении сексуального раскрытия, но и нового наркотика, который останется, экстази и революции, которая задействовала новые музыкальные жанры, такие как хаус, стиль, совершенно отличный от всего, что было слышно до сих пор.

Сериал создан Питером Бартом Кортхейсом, режиссерами которого являются Томас Каан и Анна ван дер Хайде. Актерский состав завершают Джо Брауэрс, Джулия Аккерманс, Чарли Чан Дагелет, Эбби Хоес и Беня Брюйнинг и другие.

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