Эпигменио Ибарра победил Сиро Мураяму за удаленный твит об отмене мандата: «У них нет морального авторитета»

Продюсер Эпигменио Ибарра выступил против директора Национального избирательного института (INE) Сиро Мураямы, после того как поделился твиттер-тредом через свой официальный аккаунт, который он удалил несколько минут спустя.

В этом комментарии говорилось об анализе вопроса об аннулировании мандата, который был приравнен к тому, что произошло с Закон об электротехнике.

Поскольку утверждение законопроекта, представленного министром Пардо Реболледо, в котором он предложил объявить недействительной фразу «или оставаться на посту президента Республики до конца своего срока», обсуждался в Верховном суде нации (SCJN).

В публикации советника упоминалось, что голосование министров осталось таким же, как и в прошлую среду, когда была утверждена LIE, поскольку 7 проголосовали за недействительность, а 4 из 11 министров ратифицировали его.

Este era el tuit borrado (Foto: @epigmenioibarra)

Однако пост был удален консультантом сразу после публикации. Но это не помешало Ибарре сделать снимок экрана, на котором можно увидеть первую часть потока.

Вместе с публикацией он добавил изображение предполагаемой публикации. Через несколько часов он заявил: «Удаленный сегодня твит Чиро Мураямы не был глупым, это была дерзкая провокация».

Следует отметить, что члены НИС, особенно его председательствующий советник Лоренцо Кордова и Сиро Мураяма, были выделены различными политическими деятелями, защищающими правительство президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO), в качестве диверсантов отмены мандата. Среди них и сам Ибарра.

Epigmenio ha criticado en diversas ocasiones al consejero del INE (foto: @epigmenioibarra)

Они даже были связаны с оппозиционными партиями, такими как Партия национального действия (PAN), Институционно-революционная (PRI) и Гражданское движение (MC), поскольку они предлагали беседы и конференции на этих скамейках, особенно с синими и белыми.

С другой стороны, Чиро Мураяма также был очернен продюсером и владельцем Argos Comunicación за участие в беседе с Виктором Трухильо, в котором он говорил о важности Института как арбитра демократии.

В этом случае режиссер и сильный защитник Четвертой трансформации (Q4) иронично охарактеризовал советника как «патиньо клоуна».

(foto: @CiroMurayamaINE)

Наконец, Ибарра подтвердил и поддержал заявления главы правительства Клаудии Шейнбаум Пардо, которая заявила, что советники ненавидят участие народа.

«Сегодня своим удаленным твитом Чиро Мураяма подтвердил то, что Клаудия сказала в среду: «Мы говорим некоторым членам INE, что у них нет морального авторитета. На заднем плане они ненавидят участие людей, идею свободного участия людей», - поддержал режиссер, связанный с четвертым кварталом.

Точно так же вишневая партия написала через свои социальные сети, что «Советник @CiroMurayamaINE, он уже вступил в какую-либо политическую партию или все еще хочет обманывать людей, представляя себя «беспристрастными» и демократическими? P.S. Мы хотели прочитать, но он удалил его. Люди не тупые. Надеть маски».

Однако на этот раз консультант ответил: «Не волнуйтесь, не волнуйтесь, мы возобновим другие вопросы в понедельник » и сказал, с другой стороны, он сказал, что для консультации будет достаточно коробок.

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