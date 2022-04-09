Илон Маск предположил, что Tesla посвятит себя добыче лития, если это не снизит его стоимость

Elon Musk, founder of SpaceX and chief executive officer of Tesla Inc., arrives at the Axel Springer Award ceremony in Berlin, Germany, on Tuesday, Dec. 1, 2020. Tesla Inc. will be added to the S&P 500 Index in one shot on Dec. 21, a move that will ripple through the entire market as money managers adjust their portfolios to make room for shares of the $538 billion company.

Американский бизнесмен Илон Маск предположил в эту пятницу, что Tesla, его компания по производству роскошных электромобилей, будет заниматься бизнесом по добыче и переработке лития, если стоимость этого сырья, необходимого для производства аккумуляторов, не снизится.

Маск, очень любивший использовать социальную сеть Twitter, чтобы комментировать новости и делиться своими идеями, повторил в эту пятницу историческую серию данных о цене на литий, которая резко выросла за последнее десятилетие и особенно с начала войны в Украине.

«Цена на литий выросла до безумного уровня! Возможно, Tesla действительно придется заняться добычей и переработкой непосредственно в масштабе, если затраты не улучшатся», - сказал самый богатый человек в мире, отметив, что металл «почти везде» в мире.

Позже, в том же потоке сообщений, он упомянул запасы лития Невады, крупнейшие известные в США, и заверил, что у Tesla «есть некоторые свежие идеи об устойчивой добыче и переработке лития», не идя дальше.

El litio se ha encarecido desde la invasión rusa de Ucrania REUTERS

Как и другие товары, от пшеницы до никеля, литий подорожал после российского вторжения в Украину, и только за последний год его цена выросла на 480%, согласно данным Benchmark Mineral Intelligence, которые цитирует CNBC.

Маск не в первый раз проявляет интерес к идее добычи этого ключевого металла для аккумуляторов электромобилей, хотя в последние годы компания сосредоточилась на подписании соглашений с внешними производителями.

Американский миллиардер Илон Маск недавно впервые поднялся до позиции самого богатого человека мира в списке Forbes 2022 года, который подсчитывает ему состояние в 219 миллиардов долларов.

Маск уже был вторым в этом списке, когда он был сделан в 2021 году, но в этом году он поднимается на вершину подиума выше, в этом порядке американец Джефф Безос (основатель Amazon, по оценкам, 171 миллиард), француз Бернар Арно (Луи Вутон, 151 миллиард) и также американский Билл Гейтс (Microsoft, 129 миллиардов).

Маск, создатель электромобиля Tesla, представлен Forbes как человек, который «произвел революцию в транспорте, как на земле с Tesla, так и в космосе с помощью ракетостроителя SpaceX».

Маск снова был в новостях за объявление о своем вступлении в совет директоров Twitter, после того как вчера он объявил , что он приобретает 9,2% акций компании; объявление спровоцировало акции Twitter на Нью-Йоркской фондовой бирже на 7,3%.

Бизнесмен, родившийся в Южной Африке и имеющий южноафриканское, канадское и американское гражданство, считается одним из самых дальновидных, но в то же время самых противоречивых предпринимателей, особенно из-за его гиперактивности в социальных сетях, где он любит комментировать несколько вопросы, выходящие за рамки политики, правильно.

(С информацией из EFE)

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