Илон Маск предположил, что Tesla посвятит себя добыче лития, если это не снизит его стоимость

Американский бизнесмен Илон Маск предположил в эту пятницу, что Tesla, его компания по производству роскошных электромобилей, будет заниматься бизнесом по добыче и переработке лития, если стоимость этого сырья, необходимого для производства аккумуляторов, не снизится.
Маск, очень любивший использовать социальную сеть Twitter, чтобы комментировать новости и делиться своими идеями, повторил в эту пятницу историческую серию данных о цене на литий, которая резко выросла за последнее десятилетие и особенно с начала войны в Украине.
«Цена на литий выросла до безумного уровня! Возможно, Tesla действительно придется заняться добычей и переработкой непосредственно в масштабе, если затраты не улучшатся», - сказал самый богатый человек в мире, отметив, что металл «почти везде» в мире.
Позже, в том же потоке сообщений, он упомянул запасы лития Невады, крупнейшие известные в США, и заверил, что у Tesla «есть некоторые свежие идеи об устойчивой добыче и переработке лития», не идя дальше.
Как и другие товары, от пшеницы до никеля, литий подорожал после российского вторжения в Украину, и только за последний год его цена выросла на 480%, согласно данным Benchmark Mineral Intelligence, которые цитирует CNBC.
Маск не в первый раз проявляет интерес к идее добычи этого ключевого металла для аккумуляторов электромобилей, хотя в последние годы компания сосредоточилась на подписании соглашений с внешними производителями.
Американский миллиардер Илон Маск недавно впервые поднялся до позиции самого богатого человека мира в списке Forbes 2022 года, который подсчитывает ему состояние в 219 миллиардов долларов.
Маск уже был вторым в этом списке, когда он был сделан в 2021 году, но в этом году он поднимается на вершину подиума выше, в этом порядке американец Джефф Безос (основатель Amazon, по оценкам, 171 миллиард), француз Бернар Арно (Луи Вутон, 151 миллиард) и также американский Билл Гейтс (Microsoft, 129 миллиардов).
Маск, создатель электромобиля Tesla, представлен Forbes как человек, который «произвел революцию в транспорте, как на земле с Tesla, так и в космосе с помощью ракетостроителя SpaceX».
Маск снова был в новостях за объявление о своем вступлении в совет директоров Twitter, после того как вчера он объявил , что он приобретает 9,2% акций компании; объявление спровоцировало акции Twitter на Нью-Йоркской фондовой бирже на 7,3%.
Бизнесмен, родившийся в Южной Африке и имеющий южноафриканское, канадское и американское гражданство, считается одним из самых дальновидных, но в то же время самых противоречивых предпринимателей, особенно из-за его гиперактивности в социальных сетях, где он любит комментировать несколько вопросы, выходящие за рамки политики, правильно.
(С информацией из EFE)
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