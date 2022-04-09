Пасха в перуанских джунглях: лучшие типичные блюда этого региона

Наступила Пасха, и пришло время подготовить все к праздникам, если вы планируете длительное путешествие, чтобы очистить свой разум в это время года. Что может быть лучше для посещения перуанских джунглей из-за тропических зон или гастрономии, для которой они сохранились ? столетия. Блюда, которые обязательно поразят вас, и вы захотите попробовать их дома.

Поэтому мы представляем вам список лучших типичных блюд, которые предлагает регион, чтобы, путешествуя по окрестностям, вы знали, что попробовать, и таким образом получить незабываемые впечатления. По словам Marca Peru, амазонская кухня считается одной из самых изысканных в мире благодаря бесспорному использованию ее ингредиентов, вкусов и текстур; элементов, которые стимулируют чувства и пробуждают беспрецедентные ощущения.

ХУАНЕС

Один из самых известных в столице Перу, который даже можно увидеть в национальных сериалах и фильмах. Это блюдо из Мойобамбы напоминает очень большой тамале на основе риса, курицы или курицы и яйца. На первый взгляд это выглядит как простой пакетик риса, но его ингредиенты придают ему другой вкус джунглей.

Рис покрывает, как одеяло, курицу, уже приправленную, а яйцо кусочками. Вы можете съесть его с холодным напитком или соком, иногда те, кто путешествует из джунглей в столицу, прибывают в количествах, по ценам и вкусам. Несомненно, это блюдо с очень приятным вкусом, которое может удовлетворить самый взыскательный вкус.

Los deliciosos juanes, conocido en el mundo. Foto: difusión.

ЭЛЬ ТАКАЧО С ЧЕЧИНОЙ

Еще одно символическое блюдо перуанских джунглей, хорошо известное своей текстурой и вкусом. Он состоит из зеленого банана (жареного или жареного), который измельчают и смешивают с салом. Кроме того, он сопровождается чечиной (сушеная и копченая свинина) и чоризо (колбаса на основе тонкого кишечника свиньи, фаршированная хорошо приправленным фаршем того же животного). Иногда он может немного чесаться, но это прикосновение дает другой вкус - сосать пальцы, не прекращайте искать, если решите отправиться в джунгли.

Tacacho con cecina. Foto: difusión.

ПАТАРАШКА

Патарашка идеально подходит для любителей рыбы. Это восхитительная речная рыба, приправленная специями, типичными для перуанских джунглей, завернутая в лист и запеченная на древесном угле. Вот почему это идеальное сочетание, которое придает рыбе особый аромат и вкус. Таким образом, на первый взгляд привлекает клиентов, даже тех, которые они видят впервые.

Patarashca, pescado de río condimentado con especias propias de la selva peruana, envuelto en una hoja y asado en carbón. Foto: difusión.

КУРИЦА В ЧИКАПИ С АРАХИСОМ

Это изысканный суп из Амазонки, особенным ингредиентом которого является курица, выращенная в загоне (домашняя курица), сжиженный или молотый арахис, кукуруза, маниока и кориандр. Уникальный суп, который стоит попробовать, несмотря на желтый цвет. Это не то же самое, что куриный суп или бульон, поскольку его приготовление имеет решающее значение.

Inchicapi de gallina con maní. Foto: difusión.

РЫБНАЯ ЗАПЕКАНКА

Это блюдо состоит из рагу или рагу на основе различных видов рыбы и моллюсков, таких как хек или морской окунь, кальмары, мидии, окунь, креветки, осьминоги. Важно отметить, что все они смешиваются с отварным рисом и овощами (перцем, морковью, помидором и т. Д.).

Cazuela de pescado, comida de la selva peruana. Foto: difusión.

ЧАУФА АМАЗОНКИ

Это блюдо быстро и легко приготовить. Очень вкусно, если мы будем сопровождать его перцем чарапита. С другой стороны, это максимальное представление о слиянии китайской кухни и еды из перуанских джунглей. Амазонский рис чауфа — это разновидность традиционной чауфы с той разницей, что он содержит местные ингредиенты. Некоторые из этих региональных ингредиентов используются для приготовления самых экзотических рагу перуанских джунглей.

Arroz chaufa amazónico selva peruana. Foto: difusión.

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