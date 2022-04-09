Исследования показывают, что поцелуи собак могут заразить смертельный супервирус для людей

A woman kisses her Border Collie during the second day of the Crufts Dog Show in Birmingham, Britain, March 8, 2019. REUTERS/Hannah McKay

Возможно, мы захотим дважды подумать о том, чтобы позволить нашей собаке сильно поцеловать нас скользким поцелуем в лицо. Согласно новому исследованию европейских ученых, домашние животные могут делиться с хозяевами более чем безусловной любовью. Они могут передавать устойчивые к антибиотикам супербактерии людям в своих домах.

Исследование, проведенное учеными из Лиссабонского университета в Португалии и Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне, показало, что домашние животные и люди в одних и тех же домах часто имели устойчивый к антибиотикам штамм E. coli в своих системах, согласно резюме исследования, проведенного Европейским обществом клинической микробиологии и инфекционных заболеваний. Исследование будет представлено на следующей конференции общества в конце этого месяца.

И хотя исследование не позволило точно определить, как и в каком направлении передавались бактерии, исследователи говорят, что мы должны соблюдать гигиену при контакте с домашними животными, в том числе избегать их поцелуев и мытья рук после связывания мешков с какашками и даже после того, как погладил их.

Устойчивые к лекарствам бактерии нельзя лечить антибиотиками, что делает то, что обычно поддается лечению, например стафилококковая инфекция, опасным для жизни. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в Соединенных Штатах бактерии, устойчивые к лекарствам, заражают более 2 миллионов человек и убивают не менее 23 000 человек каждый год.

La posibilidad de compartir una superbacteria entre personas y animales es un descubrimiento relativamente nuevo (Europa Press) Europa Press

Сиан Фрозини из Королевского ветеринарного колледжа, один из авторов исследования, рассказал BBC5 Live, что эта специфическая супермикроба не нова: она обнаруживалась у людей в течение многих лет, и многие люди, вероятно, переносят ее без каких-либо симптомов.

«Бактерии совершенно естественны, и некоторые из них могут быть устойчивыми. Если вы здоровый человек, то это нормально», — сказал Фрозини радиопрограмме. «Проблема возникает, когда у вас есть кто-то, кто живет в этом доме, у которого есть что-то, что делает его более восприимчивым к инфекции... Вы будете подвергаться большему риску заражения этими устойчивыми насекомыми».

Но возможность совместного использования супержука между людьми и животными — это относительно новое открытие. Исследователи собрали образцы фекалий у 58 здоровых владельцев домашних животных и их 18 кошек и 40 собак в Португалии. В Соединенном Королевстве регулярно брали пробы 56 здоровых людей и их 45 собак.

Они обнаружили, что 1% домашних животных (14 собак и одна кошка) и 13% людей носили лекарственно-устойчивые бактерии, но количество домашних хозяйств, где вирус был заражен как людьми, так и животными, было намного меньше.

Los expertos advierten a los dueños de mascotas que eviten hábitos como besarlas. También se les dice a las personas que se laven las manos después de acariciar a los perros y recoger sus desechos (Getty Images)

«Мы нашли четыре дома, в которых и у владельца, и у питомца была одна из этих устойчивых бактерий одновременно», — говорит Фрозини. «Фактически, в двух из этих домов мы обнаружили, что эти бактерии, когда мы изучили их генетику, были абсолютно одинаковы между владельцем и собакой. Таким образом, вы можете видеть, что чем-то делятся. Чего нельзя сказать о проделанной нами работе, так это о том, в каком направлении она шла».

Нетрудно понять, почему лизание нашего питомца может быть полно микробов. Когда этот язык не дает нам желанного поцелуя, наша собака или кошка используют его для ухода за собой, даже для поддержания чистоты своих интимных частей. Но Фрозини признал, что люди, возможно, были источником бактерий, обнаруженных у их домашних животных, из-за плохой гигиены.

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