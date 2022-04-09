Директор Национальной полиции призвал ускорить расследование сексуального насилия над патрульным катером в Атлантико

Во время своего визита в Барранкилью (Атлантико), где проходил XIII американский саммит, генерал Хорхе Луис Варгас, директор национальной полиции, обратился к судебным властям с просьбой оперативно расследовать случай сексуального насилия, в котором патрульный катер, принадлежащий учреждению, стал жертвой двух своих спутников.

«Мы просим прокуратуру также уделить приоритетное внимание этому расследованию. Мы оказываем всю физическую, медицинскую и психологическую поддержку нашему коллеге. Все протоколы закона применяются таким образом, чтобы их быстро соблюдали», - отметили в газете El Heraldo слова высокопоставленного чиновника.

Между тем в эфире радио La W они подчеркнули, что полиция оказывает всю поддержку Генеральной прокуратуре страны, чтобы можно было прояснить дело.

«Все, что они просили от нас, было передано им, чтобы можно было прояснить дело как можно быстрее», - цитируют они по радио слова генерала Варгаса.

Между тем, в Эль-Эральдо они указали, что само учреждение проводит соответствующие расследования.

«Будем надеяться, что с новым дисциплинарным законом мы сможем получить разъяснение как можно быстрее в законе и в уголовном плане», - сказал он.

Сексуальное нападение на женщину в форме произошло в прошлую субботу, 2 апреля, после того как жертва сообщила о случившемся и опознала двух своих коллег по Комплексной полицейской информационной системе (Сипол) в качестве виновных.

События должны были быть представлены в субботу, 27 марта, когда женщина, родившаяся в Пуэрто-Коломбия (Атлантико), вышла в бар в районе Рестрепо в Боготе с двумя униформами из учреждения, которые были частью той же специальности.

Патрульный катер подал жалобу общественности через социальные сети. Так началась история той ночи: «С самого раннего возраста моей самой большой мечтой было стать полицейским. Благодаря родителям мне удалось осуществить эту великую мечту, но сегодня исполняется ровно восемь дней полной трагедии».

Однажды в баре она и два офицера Национальной полиции выпили бутылку виски, при этом нормально разговаривая. Через некоторое время внутри заведения женщина теряет память и оказывается лежащей на платформе рядом с местом.

Об этом заявила мать предполагаемой жертвы газете El Heraldo в Барранкилье: «Она оказалась на улице, есть видео, на котором полицейские, ее товарищи, выкрикивали в ее адрес вульгарности. После этого они попросили такси и отвезли ее в квартиру, где она живет и там произошло насилие», - сказала мать.

В своей публичной жалобе женщина в форме написала: «никто не знает, что я пережила и я честно не хочу, чтобы кто-то еще этим жил, сегодня я решила сделать это достоянием общественности, с намерением, что кто-то может мне помочь, я очень боюсь, боюсь всего, что может случиться со мной и моей семьей», - сказала она.

«С 27 марта 2022 года я не могу спать, у меня пропал аппетит, а все потому, что двое людей, которых я тогда считал друзьями, изнасиловали меня. И я не виноват», - продолжил он.

В воскресенье, когда она проснулась голой и без всякой памяти, офицер узнал, что ее изнасиловали. «Я не понимаю, как они могли быть коллегами. Быть патрульными тоже! Я также не понимаю, как та же полиция, которую я так люблю, не помогает мне ускорить процесс, чтобы они могли заплатить за содеянное. Мне очень нужна помощь. Я больше не могу этого делать», - закончил он сочинение.





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