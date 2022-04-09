Даниэль Фелипе Мартинес — чемпион Тура Страны Басков 2022

Последний этап Тура по Стране Басков прошел более 135 км между Эйбаром и Аррате. Там гора обозначила различия и наибольшую трудность в течение дня, будучи даже ключевой для некоторых бегунов, но вредной для других, кто не выдерживал темпа соревнований.

Ремко Эвенепол из Quick Step Alpha Vinil и колумбиец Даниэль Фелипе Мартинес из Ineos Grenadiers стартовали в качестве главных героев гонки, учитывая, что бельгиец был лидером общего зачета, а Мартинес был вторым всего за 2 секунды.

Сначала некоторые велосипедисты хотели уйти, чтобы с самого начала искать горные точки, в то время как команда намеревалась поддерживать регулярный темп, чтобы побег не затянулся вперед, потому что с самого начала считалось, что определение титула будет дано также игрой на сцене.

Ineos Grenadiers активизировали погоню и позаботились о своей основной карте, чтобы он мог отреагировать раньше конца.

Роглич, который был лидером до 4-го этапа, пытался покинуть стаю с атакой издалека, но это не сработало, вместо этого это вызвало движение Даниэля Мартинеса и других гонщиков, таких как Джонас Вингегор из Jumbo Visma и Remco Evenepoel, которые, наконец, поздно отреагировали на ход.

За 30 км до финиша Энрик Мас и Нельсон Оливейра упали, когда они были в группе, которая преследовала Давида Формоло из команды ОАЭ Emirates, единственного бегуна, оставшегося от побега. Это привело к тому, что Даниэль Мартинес был разделен на группу, за которой Ремко гонялся с Рогличем, Солером и другими гонщиками.

С тех пор борьба за выход в основную группу стала довольно напряженной для соачуно, которому пришлось поставить достаточное количество шевронов, чтобы не потерять свое место в общем зачете и шансы на победу в соревнованиях.

Всего за несколько секунд они разделили группу Мартинеса с российскими Власовым (Бора), Вингегардом (Джамбо Висма) и Пелло Бильбао (Bahrain Victorious) и другими, когда до финиша оставалось 20 км.

Даниэль Мартинес и Ремко добрались до группы 1, а затем колумбиец слева, чтобы сократить Ремко с 14 км до конца. Однако бельгиец вздохнул и догнал его вместе с другими бегунами.

Менее чем в 10 км от финиша Даниэль и Ремко разыграли бонус: европеец занял 3 секунды, Мартинес взял 2 секунды, а Пелло Бильбао - 1. Последние 7 километров были ужалены, и это было в основном благоприятным местом для альпиниста, такого как Давид де Формоло, чтобы снова взять на себя лидерство, а сзади его преследовала группа фаворитов.

Позже, за 5 км до конца, молодой испанец Хуан Педро Лопес (Трек Сегафредо) вышел из-за группы капо, чтобы отправиться искать Формоло, стремясь к победе на этапе. Наконец Ремко взорвался и не смог выдержать темп, который его соперники задали на последнем подъеме, поэтому он отказался от времени и лидерства.

Колумбийскому велосипедисту удалось выдержать свои условия, даже сделав темп вперед, чтобы отделить то, что было возможно, от Ремко, что оставило его виртуальным лидером гонки, когда осталось пройти всего 4,5 км.

Власов, Изагирре, который упал и вернулся в группу, помимо Vingegaard и Formolo следил за педалированием кофейника, который закрепился в качестве одного из главных фаворитов, чтобы остаться с победой на этапе.

За последний километр Ион Изагирре дель Кофидис обогнал соперников и вышел в финальный этап, а Даниэль Мартинес выиграл общую классификацию для Колумбии и Ineos Grenadiers.

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