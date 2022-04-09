«Чеко» Перес стартует третьим в Гран-при Австралии; Леклерк занял поул-позицию

Квалификационная сессия проходила на Гран-при Австралии, где порядок старта был определен в воскресной гонке. Мексиканец Серхио Перес забил третье лучшее время дня сразу после партнера по команде Red Bull Racing Макса Ферстаппена и Чарльза Леклерка из Ferrari, который занял поул-позицию за секундомер в 1:17 .868.

Третий уикенд мероприятий в сезоне Формулы-2022 года уже начался. После двух лет отсутствия в верхнем календаре полетов трасса Альберт-Парк в Мельбурне стала настоящим местом для многообещающей гонки. Спор между австрийской и итальянской командами уже предвидится в новой главе. Цифры говорят о том, что в квалификации Rosso Corsa одержали две победы за одного из «Быков».

Несмотря на опасения Checo по поводу конфигурации RB18, водитель смог остаться на верхних позициях. После окончания второго бесплатного обучения тапатио выразил свою неуверенность в производительности своего автомобиля, заверив, что « некоторые вещи работают не так, как ожидалось». Наконец, ему удалось стартовать в гонке со второй строчки.

Sergio Pérez en la clasificación del Gran Premio de Australia. Foto: Twitter @SChecoPerez

«P3 — это хорошее начало для завтрашнего дня. Надеюсь, мы сможем устроить болельщикам хорошую гонку», — сказал Перес по окончании квалификации. Австралия — страна, в которой Чеко дебютировал в высшей категории автоспорта.

Порядок сетки был следующим: Леклерк сначала с 1:17 .868; Верстаппен второй с +0,286; Перес третий с 0,372; Лэндо Норрис четвертый с 0,835; Льюис Хэмилтон пятый с 0,957; Джордж Рассел шестой с +1,065; Даниэль Ричкардо седьмой с 1,164; Эстебан Окон на восьмом месте с +1,193; Карлос Сайнс-младший девятый с +1,540, и, наконец, Фернандо Алонсо на десятой позиции (он не установил время из-за аварии, но когда он квалифицировался в Q3, он получил место в автоматическом режиме).

Остальные водители были устроены так: Пьер Газли, Валттери Боттас, Юки Цунода, Гуаню Чжоу, Мик Шумахер, Кевин Магнуссен, Себастьян Феттель, Николас Латифи, Александр Альбон и Лэнс Стролл. Они завершили сетку.

День мероприятий был отмечен различными несчастными случаями, которые произошли. Стролл и Латифи устроили поединок в первом квартале, который оставил их вне конкуренции. Бывшие чемпионы Феттель и Алонсо также вышли из строя.

Formula One F1 - Australian Grand Prix - Melbourne Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia - April 9, 2022 Ferrari's Charles Leclerc after placing first in qualifying poses with Red Bull's Max Verstappen and Red Bull's Sergio Perez REUTERS/Loren Elliott REUTERS

Гран-при Австралии 2019:13 -е место с «Расинг Поинт».

Гран-при Австралии 2018:11-е место с Force India.

Гран-при Австралии 2017:7-е место с Force India.

Гран-при Австралии 2016:13-е место с Force India.

Гран-при Австралии 2015:10-е место с Force India.

Гран-при Австралии 2014:10-е место с Force India.

Гран-при Австралии 2013:11 место с McLaren.

Гран-при Австралии 2012:8-е место с Sauber.

Гран-при Австралии 2011: дисквалифицирован с Sauber.

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