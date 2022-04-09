Сезар Хильдебрандт: «Народное осуждение делегитимизирует Кастильо, тень президента и conato парламента»

A demonstrator waves a Peruvian flag during a protest against Peru's President Pedro Castillo after he had issued a curfew mandate which was lifted following widespread defiance on the streets, as protests spiraled against rising fuel and fertilizer prices triggered by the Ukraine conflict, in Lima, Peru April 5, 2022. REUTERS/Alessandro Cinque

Это была одна из самых важных недель для мандата Педро Кастильо. В дополнение к забастовке транспорта из-за высоких цен на топливо был добавлен неожиданный комендантский час в Лиме и Кальяо, который тысячи людей бросили вызов маршем против правительства.

Журналист Сезар Хильдебрандт упомянул об этой ситуации в своем разделе «Matices» в еженедельнике «Гильдебрандт в тринадцать лет». В своей колонке «Конец истории» лидер общественного мнения повторяет, что мирное решение этой ситуации заключается в том, чтобы президент ушел в отставку, как просил несколько недель назад. Ваш отъезд является обязательным вариантом. Другая альтернатива — насилие, хаос, гнев, которые объединяют людей и толпы.

Он заявляет, что вице-президент Дина Болуарте должна взять на себя краткое переходное правительство, которое призывает к всеобщим выборам в исполнительную власть и Конгресс.

Он утверждает, что для того, чтобы противостоять ситуации, подобной нынешней, необходимо эффективное правительство. Для принятия решений требовался лидер, но Кастильо постоянно разочаровывал. «Дело не в том, что у нас нет правительства, которое подходит к этому случаю. Большая проблема в том, что у нас даже нет правительства. Невозможно назвать этот совет обескураженных безответственных людей «исполнительной властью» во главе с человеком, который в качестве примера планирования приводит дороги Гитлера», — говорит Хильдебрандт.

Для журналиста невозможно ожидать, что Кастильо все сделает правильно, из-за его нарциссизма, невежества и плохой компании » (Серрон, прежде всего, который является его собственным covid) затащит его в пропасть. Его недостатки восприятия уродуют ландшафт».

Это указывает на то, что Кастильо - это человек, который был избран без фальсификаций и пороков президентом Республики, «который спас нас от преступного мира фухимористов, который снова разгадывал правое крыло, упрямое как мул. Антифухиморизм проголосовал за него и отказ от скучного и фальшивого неолиберализма завершил задачу».

НЕТ ОПРАВДАНИЙ

Хильдебрандт считает, что больно, что правительство народного происхождения заканчивается таким образом, а также утверждает, что против него был заговор СМИ. Но это не оправдывает его действия. Он приводит в пример мексиканское правительство Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, которое противостояло армии правой прессы и телевидения. И несмотря на то, что ей предстоят ожесточенные пресс-конференции, она сохраняет 66% народной поддержки после четырех лет правления и собирается вынести вопрос о постоянстве своего режима на референдум.

Он проводит еще одну параллель с бывшим президентом Чили Сальвадором Альенде, для которого пресса сделала жизнь невозможной. Но даже в год своей смерти Альенде победил на выборах.

«Нет никакого правого заговора, который может разрушить правительство, которое действительно поддерживается народом. Пронацистским правым силам Чили пришлось бомбить Ла-Монеду и заставить Альенде покончить жизнь самоубийством, чтобы избавиться от правительства, которое сохранило свою поддержку непобедимым.

Это не относится к Педро Кастильо», - говорит он.

Вместо этого он утверждает, что задача покончить с Кастильо была делом его самого. «Каждый день, во все времена, при каждом присутствии президент Республики с энтузиазмом демонстрировал нам краткость ее масштабов, смертельный характер ее ничтожности, свое ужасающее призвание к глупости, призрачный аргумент, с которым он формулировал свою неразборчивость.

Настало время сказать, исходя из достоинства граждан, что это должно закончиться», - отмечает он.

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