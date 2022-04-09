Сезар Хильдебрандт: «Народное осуждение делегитимизирует Кастильо, тень президента и conato парламента»

Это была одна из самых важных недель для мандата Педро Кастильо. В дополнение к забастовке транспорта из-за высоких цен на топливо был добавлен неожиданный комендантский час в Лиме и Кальяо, который тысячи людей бросили вызов маршем против правительства.
Журналист Сезар Хильдебрандт упомянул об этой ситуации в своем разделе «Matices» в еженедельнике «Гильдебрандт в тринадцать лет». В своей колонке «Конец истории» лидер общественного мнения повторяет, что мирное решение этой ситуации заключается в том, чтобы президент ушел в отставку, как просил несколько недель назад. Ваш отъезд является обязательным вариантом. Другая альтернатива — насилие, хаос, гнев, которые объединяют людей и толпы.
Он заявляет, что вице-президент Дина Болуарте должна взять на себя краткое переходное правительство, которое призывает к всеобщим выборам в исполнительную власть и Конгресс.
Он утверждает, что для того, чтобы противостоять ситуации, подобной нынешней, необходимо эффективное правительство. Для принятия решений требовался лидер, но Кастильо постоянно разочаровывал. «Дело не в том, что у нас нет правительства, которое подходит к этому случаю. Большая проблема в том, что у нас даже нет правительства. Невозможно назвать этот совет обескураженных безответственных людей «исполнительной властью» во главе с человеком, который в качестве примера планирования приводит дороги Гитлера», — говорит Хильдебрандт.
Для журналиста невозможно ожидать, что Кастильо все сделает правильно, из-за его нарциссизма, невежества и плохой компании » (Серрон, прежде всего, который является его собственным covid) затащит его в пропасть. Его недостатки восприятия уродуют ландшафт».
Это указывает на то, что Кастильо - это человек, который был избран без фальсификаций и пороков президентом Республики, «который спас нас от преступного мира фухимористов, который снова разгадывал правое крыло, упрямое как мул. Антифухиморизм проголосовал за него и отказ от скучного и фальшивого неолиберализма завершил задачу».
НЕТ ОПРАВДАНИЙ
Хильдебрандт считает, что больно, что правительство народного происхождения заканчивается таким образом, а также утверждает, что против него был заговор СМИ. Но это не оправдывает его действия. Он приводит в пример мексиканское правительство Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, которое противостояло армии правой прессы и телевидения. И несмотря на то, что ей предстоят ожесточенные пресс-конференции, она сохраняет 66% народной поддержки после четырех лет правления и собирается вынести вопрос о постоянстве своего режима на референдум.
Он проводит еще одну параллель с бывшим президентом Чили Сальвадором Альенде, для которого пресса сделала жизнь невозможной. Но даже в год своей смерти Альенде победил на выборах.
«Нет никакого правого заговора, который может разрушить правительство, которое действительно поддерживается народом. Пронацистским правым силам Чили пришлось бомбить Ла-Монеду и заставить Альенде покончить жизнь самоубийством, чтобы избавиться от правительства, которое сохранило свою поддержку непобедимым.
Это не относится к Педро Кастильо», - говорит он.
Вместо этого он утверждает, что задача покончить с Кастильо была делом его самого. «Каждый день, во все времена, при каждом присутствии президент Республики с энтузиазмом демонстрировал нам краткость ее масштабов, смертельный характер ее ничтожности, свое ужасающее призвание к глупости, призрачный аргумент, с которым он формулировал свою неразборчивость.
Настало время сказать, исходя из достоинства граждан, что это должно закончиться», - отмечает он.
ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: