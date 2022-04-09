Карла Хиральдо высказывает свое мнение о новом «MasterChef Celebrity»: «Я бы с удовольствием конкурировала с Рамиро и Татаном»

Новая часть «MasterChef Celebrity Colombia» начала выходить на экран с 21 февраля, и за это время уже удалось четко показать, каковы кулинарные сильные и слабые стороны каждого из известных участников этого сезона. С другой стороны, если говорить о знаменитостях, победивших в этом гастрономическом реалити-шоу, то самой последней из них была Карла Хиральдо в выпуске программы 2021 года.

Теперь, из своих социальных сетей, актриса снова выложила тему «MasterChef Celebrity» на стол, но на этот раз, чтобы ответить на некоторые вопросы, которые ей прислали подписчики о текущем сезоне. Например, один пользователь выразил любопытство узнать, что он думает об этом новом выпуске реалити-шоу.

«Я думаю, что мне это нравится, я думаю, что есть очень крутые люди, я думаю, что если они так дружелюбны, это потому, что никто не принимает это лично, то это слишком круто», - был частью его ответа на этот момент.

Но, не пренебрегая этой тематической линией, paisa также дала отчет об участниках, с которыми она хотела бы участвовать в соревновании, если бы это произошло: «... Мне бы очень хотелось соревноваться с Рамиро Менесесом и Татаном, я бы отдал все... чтобы вытащить их, очевидно, они это знают».

Рамиро Менесес (актер/режиссер) и Татан Мехия (мотоциклист) - две национальные развлекательные фигуры в этом сезоне, которые опережают в гастрономии других коллег. Хотя им и не хватало спотыканий, оба несут печать хороших поваров, креативов и всего, что необходимо, чтобы оставаться на ногах в телевизионной программе реалити-шоу.

Теперь, возвращаясь к теме Карлы Хиральдо, актриса также была допрошена участником, которого она имела в качестве фаворита в этом «MasterChef Celebrity», однако она предпочла не называть имя, хотя и отображает список тех, кто мог бы выиграть для нее: «Я собираюсь дать вам свой топ-5, Рамиро Менесеш , конечно, Татан, Аида Моралес, Мануэла Гонсалес».

Позже он показал, что ему не хватало одного конкурсанта, чтобы завершить свой топ, но он не закончил свой ответ.

Карла Хиральдо высказала свое мнение о новом сезоне «MasterChef Celebrity Colombia»

Рамиро Менесес (актер и режиссер), Наталья Рамирес (актриса), Мануэла Гонсалес (актриса), Изабелла Сантьяго (венесуэльская актриса), Тостао (певица), Татан Мехия (мотоциклист), Аида Моралес (актриса), Ако Перес (актер), Карлос Баес (актер), Аида Босса (актриса), Кристина Кампузано (актриса), Пампузано (актриса) Оспина (комик), Эстивар Джи (влиятельный человек) и Чичо Ариас (комик).

Со своей стороны, список исключенных уже включен: Луис Эдуардо Аранго (актер), Мартин Карпан (аргентинский актер), леди Норьега (актриса и певец), Жаир Ромеро (актер), Мария Тереза Баррето (актриса), Каролина Гомес (бывшая королева и актриса) и Корозо (трубадур) в их соответствующем порядке.

Что касается этого формата участия знаменитостей в качестве участников, то гастрономическое реалити-шоу уже в четвертом выпуске.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:



