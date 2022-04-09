Камила Осорио сыграла травмированную в WTA 250 в Боготе, осталась на корте для тех, кто пошел к ней

Камила Осорио была выбита в полуфинале WTA 250 в Боготе бразильской теннисисткой Лаурой Пигосси в двух сетах с частичными 7-5 и 7-6 (1). Теннисистка на пресс-конференции заверила, что на протяжении всей недели тащила мышечную проблему в хомяке левой ноги, что не позволяло ей находиться в полном состоянии во время соревнований.

В диалоге со СМИ кукутенья подтвердила, что травма, полученная во время Индиан-Уэллса, не зажила на 100%, поэтому ее выступление в Кубке Колсанитас пострадало. Вот почему Осорио Серрано должен был закончить матч, запросив медицинскую помощь и изменив свою подачу:

Несмотря на печаль по поводу исключения, Мария Камила поблагодарила тех, кто пришел на центральный корт загородного клуба и подбадривал ее в течение недели турнира. Кроме того, он заверил, что именно из-за них остался на корте и отказался от выхода на пенсию:

Ракетка номер один Колумбии в женском филиале, она заявила, что продолжит работать для того, чтобы улучшить свое физическое состояние, чтобы дожить до крупных турниров в мире. Однако он не скрывал, как сложно оставаться умственно сильным в таких обстоятельствах, как в Боготе:

Наконец, Мария Камила Осорио подтвердила, что не будет присутствовать на Кубке Билли Джин Кинг, где Колумбия будет участвовать с 13 по 16 апреля в Эквадоре. Соперниками сборной Колумбии являются Аргентина, Бразилия и Гватемала. Делегация кофейных теннисистов встретится со своими континентальными сверстниками на цементных кортах за квоту в плей-офф соревнований, которые пройдут 11 ноября, еще предстоит подтвердить:

Следующие соревнования Марии Камилы пройдут в Европе, однако ее возвращение в суды будет зависеть от экзаменов, которые будут проведены в ближайшие несколько дней, чтобы определить степень ее травмы, а также узнать время инвалидности. Финал WTA 250 в Боготе пройдет между бразилькой Лаурой Пигосси и немецкой Татьяной Марией, обе из квалификационного стола.

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