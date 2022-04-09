Метро Боготы: узнайте о передаче линии 2, которая начнется на 72-й улице и отправится в Suba

8 апреля совет директоров компании метро Боготы в ходе специальной сессии № 71 утвердил маршрут линии 2 Боготского метро до Субы и Энгативы, протяженность которой составит 15,8 км, в основном под землей.

Утвержденный маршрут начинается на проспекте Каракас с улицы Calle 72, где он соединяется с первой линией метро. Оттуда он отправляется на запад по 72-й улице, к Авенида Сьюдад-де-Кали, и двигается на северо-запад, к коридору будущей ALO, достигая AC 145 (будущий поперечный проспект Субы) и заканчивая во дворе мастерской.

Кроме того, было подтверждено, что 11 станций будут построены вдоль маршрута второй линии метро, которая, как ожидается, начнет работать в 2030 году с 23 поездами (по шесть вагонов каждый), мобилизуя около 45 000 пассажиров в час в каждом направлении, увеличив использование сети метро почти на 700 000 пассажиров, совершающих около 360 тысяч рейсов в день.

Кроме того, хунта объявила, что продвигается в консолидации требований по софинансированию нации и округа этого важного проекта, который принесет пользу почти 2 500 000 граждан.

Наконец, по словам менеджера метрополитена Боготы Леонидаса Нарваеса, эта вторая линия метро также окажет положительное влияние на города Чапинеро и Барриос Унидос, и, кроме того, ожидается, что на этапе строительства она создаст более 5000 прямых рабочих мест.

В прошлую пятницу, 1 апреля, мэр Боготы Клаудия Лопес объявила, что, если все пойдет так, как ожидалось, через три месяца ресурсы для второй линии столичного метро будут обеспечены.

«В июле мы подпишем соглашение о софинансировании второй линии метро Боготы», - сказал президент во время подписания контрактов на мегапроект Accesos Norte 2 и церемонии открытия Западной продольной автомагистрали (ALO) Sur.

Он также подчеркнул роль исполнительной власти в реализации инициатив, требуемых столицей и страной. «Национальное правительство президента Ивана Дуке сделало крупнейшие инвестиции в инфраструктуру и устойчивую мобильность в истории Колумбии и Боготы», — заявил мэр Лопес.

23 марта Empresa Metro de Bogotá и Enel, благодаря непрерывной работе и команде из более чем 100 человек, завершили работу на пяти узлах передовой передачи высоковольтной сети (TAR) для первой линии метро, целью которой было очистить коридор, облегчить его работы и обеспечить соблюдение нормативных требований с расстояниями между линиями электропередач и новой транспортной системой.

Передача высоковольтных сетей заключалась в строительстве новых сооружений, установке высотных столбов и опор, прокладке сетей и линий электропередачи на пяти завершенных переходах, еще одном в процессе строительства, и подстанции, где будет проходить метро.

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