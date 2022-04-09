BCR заявляет, что снижение налогов должно быть перенесено на снижение цен на продукты питания

Una clienta compra productos en la discoteca LGBTQ+ Valetodo Downtown, que reabrió sus puertas como una tienda de alimentos mientras dure la restricción de cierre para clubes nocturnos debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19), en Lima, Perú. 30 de junio de 2020. REUTERS/Sebastián Castañeda

} В эту пятницу Центральный резервный банк (BCR) отмечает, что, когда вступает в силу правило, освобождающее продукты питания с наибольшей заболеваемостью из базовой семейной корзины (куриное мясо, хлеб, яйца, пищевые масла и рафинированный сахар) от Общего налога с продаж (IGV), его следует перевести на снижение цен на такие продукты для благосостояние перуанских домашних хозяйств.

«Снижение налогов должно быть перенесено на цены, и это приведет к снижению инфляционного давления в краткосрочной перспективе, чего определенно следует ожидать», - сказал центральный менеджер по экономическим исследованиям BCR Адриан Армас.

Затем он объяснил последствия, которые последует за этой мерой снижения налогов на определенные продукты в семейной корзине. «Как только это будет применено (освобождение от IGV для основных продуктов базовой семейной корзины), ожидается, что он будет двигаться по более низким ценам, очевидно», - добавил он.

В свою очередь Адриан Армас считал, что эта мера должна носить временный характер, поскольку в противном случае она может иметь финансовые последствия.

«Следует также понимать, что это доходы, которые являются частью источника финансирования бюджета каждый год и должны быть не постоянными мерами, а временными», - пояснил центральный менеджер по экономическим исследованиям БЧР.

«Можно было бы ожидать, что при падении международных цен и падении этих инфляционных давлений мера должна быть обращена вспять, учитывая, кроме того, что высокие цены на топливо, которые в настоящее время производятся, корректируются», - сказал он.

И давайте вспомним, что в прошлый четверг Конгресс одобрил законопроект, направленный на освобождение от уплаты Общего налога с продаж (IGV) на предметы первой необходимости до декабря этого года в качестве меры по смягчению роста цен.

Эта инициатива, представленная исполнительной властью, а также скамьями «Народные действия», «Фуэрза народное», «Перу либре» и «Демократическое Перу», получила 97 голосов против 9 при двух воздержавшихся.

Это постановление направлено на создание механизма использования и возврата накопленного налогового кредита IGV, который облагал бы налогом приобретение сырья и ресурсов, а также других продуктов или услуг, используемых в процессе производства продуктов питания, которые освобождаются от этого закона.

КАКИЕ ПРОДУКТЫ ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ IGV?

Освобождение распространяется на импорт или внутреннюю продажу таких продуктов, как курица, яйца, молоко, пшеничная мука, лапша, сахар и мясные продукты: говядина, свинина, морская свинка и альпака. Однако в утвержденный закон будут добавлены другие продукты питания.

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