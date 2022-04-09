Плохая неделя для BMV: накопленные убытки 3,4%

Мексиканская фондовая биржа (BMV) завершила свою победную серию после того, как на этой неделе она накопила убытки, которые привели к закрытию в эту пятницу с недельным падением на 3,4%.
Его основной индикатор, индекс цен и котировок (ИПЦ), «зафиксировал недельное снижение на 3,40% после падения в течение пяти сессий подряд, чего не наблюдалось с сессий 18-24 января этого года», - пояснил Эфе аналитик Banco Base Альфредо Сандовал.
Он также предупредил, что такого сильного еженедельного снижения с третьей недели января не было.
Он пояснил, что «падение на неделе может быть связано с коррекцией вслед за захватом прибыли инвесторами, после того как на предыдущей неделе ИПЦ показал показатели, противоречащие общей тенденции мирового рынка капитала».
В течение недели только 7 из 35 компаний, входящих в индекс, зафиксировали рост: Ливерпуль (+5,65%), Gruma (+2,18%), Genomma Lab (+1,91%), América Móvil (+1,80), Operadora de Sites (+1,63%), BMV (+1,52%) и PINFRA (+0,11%).
С другой стороны, компании, которые зафиксировали убытки, включают Cemex (-12,78%), Банреджо (-9,90%), Grupo Aeroporuario del Sureste (-9,74%), Grupo Airportuario del Pacifico (-6,23%), Televisa (-5,99%) и Бимбо (-5,97%).
Несмотря на снижение, индекс потребительских цен накапливает доходность в 2,66% с начала года и на 4,17% ниже исторического максимума, достигнутого в пятницу, 1 апреля.
С другой стороны, мексиканское песо выросло на 0,04% по отношению к доллару, торгуясь на межбанковском рынке на уровне 20,03 единицы за доллар США.
Индекс потребительских цен закрылся на уровне 54 тыс. 687,25 единиц с убытком 593,34 пункта и отрицательным колебанием на 1,07% по сравнению с предыдущей сессией.
Объем торгов на рынке достиг 170,6 млн ценных бумаг на сумму 14,10 млрд песо (около 719,17 млн долларов).
Из 632 компаний, зарегистрированных в тот день, цены на 258 выросли, 349 потерпели убытки, а 25 закрылись без изменений.
Наибольшие отклонения были получены от сети универмагов Эль-Пуэрто-де-Ливерпуль (LIVERPOL 1) с 5,14%; производителя текилы Хосе Куэрво (CUERVO) с 4,65% и дистрибьютора химикатов Alpek (ALPEK A) с 4,33%.
Напротив, самые разные ценные бумаги принадлежали финансовому посреднику Unifin (UNIFIN A) с -13,62%; Мексиканской ресторанной корпорации (CMR B) с -9,37% и финансовому посреднику Credito Real (CREAL) с -6,20%.
В течение дня три сектора потеряли: финансы (-2,41%), промышленность (-1,74%) и материалы (-0,46%), и только один увеличился, частое потребление (0,46%).
EFE
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