Плохая неделя для BMV: накопленные убытки 3,4%

Vista de un tablero de la Bolsa de Valores de México en Ciudad de México. EFE/Jorge Núñez/Archivo

Мексиканская фондовая биржа (BMV) завершила свою победную серию после того, как на этой неделе она накопила убытки, которые привели к закрытию в эту пятницу с недельным падением на 3,4%.

Его основной индикатор, индекс цен и котировок (ИПЦ), «зафиксировал недельное снижение на 3,40% после падения в течение пяти сессий подряд, чего не наблюдалось с сессий 18-24 января этого года», - пояснил Эфе аналитик Banco Base Альфредо Сандовал.

Он также предупредил, что такого сильного еженедельного снижения с третьей недели января не было.

Después de varias jornadas en donde rompió varios máximos históricos, la Bolsa Mexicana de Valores no había tenido una caída semanal tan fuerte desde la tercera semana de enero. (Foto: EFE/Jorge Núñez/Archivo)

Он пояснил, что «падение на неделе может быть связано с коррекцией вслед за захватом прибыли инвесторами, после того как на предыдущей неделе ИПЦ показал показатели, противоречащие общей тенденции мирового рынка капитала».

В течение недели только 7 из 35 компаний, входящих в индекс, зафиксировали рост: Ливерпуль (+5,65%), Gruma (+2,18%), Genomma Lab (+1,91%), América Móvil (+1,80), Operadora de Sites (+1,63%), BMV (+1,52%) и PINFRA (+0,11%).

С другой стороны, компании, которые зафиксировали убытки, включают Cemex (-12,78%), Банреджо (-9,90%), Grupo Aeroporuario del Sureste (-9,74%), Grupo Airportuario del Pacifico (-6,23%), Televisa (-5,99%) и Бимбо (-5,97%).

Несмотря на снижение, индекс потребительских цен накапливает доходность в 2,66% с начала года и на 4,17% ниже исторического максимума, достигнутого в пятницу, 1 апреля.

Liverpool fue una de las empresas que más ganancias tuvo en la jornada del viernes (Foto: Cuartoscuro/Archivo)

С другой стороны, мексиканское песо выросло на 0,04% по отношению к доллару, торгуясь на межбанковском рынке на уровне 20,03 единицы за доллар США.

Индекс потребительских цен закрылся на уровне 54 тыс. 687,25 единиц с убытком 593,34 пункта и отрицательным колебанием на 1,07% по сравнению с предыдущей сессией.

Объем торгов на рынке достиг 170,6 млн ценных бумаг на сумму 14,10 млрд песо (около 719,17 млн долларов).

Из 632 компаний, зарегистрированных в тот день, цены на 258 выросли, 349 потерпели убытки, а 25 закрылись без изменений.

Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez/ Archivo EFE

Наибольшие отклонения были получены от сети универмагов Эль-Пуэрто-де-Ливерпуль (LIVERPOL 1) с 5,14%; производителя текилы Хосе Куэрво (CUERVO) с 4,65% и дистрибьютора химикатов Alpek (ALPEK A) с 4,33%.

Напротив, самые разные ценные бумаги принадлежали финансовому посреднику Unifin (UNIFIN A) с -13,62%; Мексиканской ресторанной корпорации (CMR B) с -9,37% и финансовому посреднику Credito Real (CREAL) с -6,20%.

В течение дня три сектора потеряли: финансы (-2,41%), промышленность (-1,74%) и материалы (-0,46%), и только один увеличился, частое потребление (0,46%).

EFE

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