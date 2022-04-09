Сюрпризы Августы: неожиданный лидер, выигрышный кэдди и неудобный Тигр

Golf - The Masters - Augusta National Golf Club - Augusta, Georgia, U.S. - April 8, 2022 Scottie Scheffler of the U.S. plays out of a bunker on the 17th during the second round REUTERS/Mike Segar

Эта игра под названием гольф встречается очень редко. Это более чем редко, но необъяснимо.

Скотти Шеффлер был отличным игроком юниоров, получил стипендию Техасского университета, стал профессионалом в 2018 году, играл на втором профессиональном автодроме в США и попал в PGA Tour в сезоне 19/20. У него были хорошие выступления, но он не смог победить, несмотря на то, что имел возможность сделать это несколько раз.

В прошлом году Стив Стрикер решил пополнить команду American Ryder Cup, что многих удивило, почему другие имена с большим количеством свитков остались в стороне. Он очень хорошо выступил там, победил Джона Рама в одиночном разряде в воскресенье, но победа на автодроме все равно была отрицана. Несколько недель назад все изменилось.

В феврале он одержал свою первую победу, выиграв Phoenix Open по тайбрейку, две недели спустя снова выиграл на пригласительном турнире Арнольда Палмера, а в конце марта выиграл Match Play.

От невозможности выиграть до трижды за 7 недель. Вы удивитесь, что изменил этот игрок, чтобы добиться этой череды триумфов, ну, это тот же вопрос, который мы все задаем себе, потому что на самом деле ничего не изменилось в его игре. Единственное изменение произошло год назад, когда он сменил кадди, а Тед Скотт продолжил приводить его в клубы. Скотт - один из лучших кадди на трассе, он был в сумке Буббы Уотсон, когда выиграл два своих Masters, и нет никаких сомнений в том, что он имел много общего с большим скачком Шеффлера.

El juego de Scheffler cambió desde que contrató a un caddie con experiencia. Aunque parezca increíble, desde que Ted Scott carga la bolsa con sus palos, todo mejoró. REUTERS/Mike Blake REUTERS

После этих трех побед Шеффлер поднялся на вершину мирового рейтинга и достиг Мастерса в качестве одного из имен, с которыми нужно считаться, но ни в коем случае не в качестве бесспорного фаворита. Он обошел половину Masters и Scheffler с раундами 69 и 67 лидирует 5, что равняется самой большой разнице в истории Мастерса после 36 лунок. Этот 25-летний ребенок, родившийся в Нью-Джерси, переживает те моменты, когда все идет хорошо. Где хорошие удары имеют награду, где плохие не стоят, и где клюшка работает отлично. Лучший пример этого произошел на последней лунке пятницы, когда после отклонения своего стартового выстрела к деревьям справа, ему повезло, что у него осталась аллея между соснами с видом на зелень. Он сделал идеальный выстрел оттуда и чуть не забрал птичку. Когда все идет хорошо, эти вещи случаются, когда все идет не так, тот же самый удар по выходу прилипает к бревну, и нет возможности выбраться.

День наступил с чистым небом, но с самого начала дул ветер, и температура никогда не превышала 18 градусов. Играть в Августе с ветром особенно сложно, потому что он кружится среди высоких сосен и постоянно сбивает игроков с толку. Лучшим примером всегда является 12-я лунка, 155 ярдов пар 3, которая стала смертельной ловушкой для лидеров в истории чемпионата. В этих условиях помимо лидера выделялся Джастин Томас, который вчера сыграл очень плохо и отправился в лучший раунд дня (67), чтобы вернуться в борьбу за титул.

Среди охранников Шеффлера два бывших чемпиона в Огасте. Победивший в 2011 году южноафриканец Чарл Шварцель и защитник титула Хидеки Мацуяма. Первый из них отсутствовал на переднем плане, и никто не принял его во внимание до начала. В среду он часами практиковал игру на грине и, кажется, что-то нашел. С японской стороны, казалось бы, исчезли боли в шее, из-за которых он бросил на прошлой неделе в Сан-Антонио. Только 3 игрока в истории смогли успешно защитить титул (Никласу, Фалдо и Тигр), и Мацуяма попытается подарить еще одну радость своей стране, где гольф является страстью.

Tiger Woods saluda al chileno Joaquín Niemann, el mejor en la historia de su país. El estadounidense no parece estar en su mejor forma tras el regreso, pero nunca hay que descartar un repunte final REUTERS/Brian Snyder REUTERS

В дополнение ко всему этому, все снова были прикованы к Тайгеру Вудсу. Утром в пятницу стало известно, что один из его коллег-игроков, Луи Остхуйзен, объявил о своем уходе из Мастерса из-за проблем со спиной. Вудс будет играть один с Ниманом, что никогда не бывает хорошо, потому что, имея впереди группы из трех игроков, им придется долго ждать каждого броска. Прибытие Тигра на ти 1 не дало хороших признаков. На его лице было много дискомфорта, боли где-то на теле, и ему пришлось сделать несколько растягивающих движений перед ударом. Начало подтвердило это, и Тигр открыл с 4 пугалами в своих первых 5 лунках, пропустив много бросков, но, как обычно, он боролся до конца, за исключением раунда из 74 ударов, два над паром, он будет играть в выходные, и если лидер ошибается, он находится всего в 4 ударах от тех, кто второй. Он прошел квалификационный отрезок, который был первым голом, но у меня складывается впечатление, что его шансы на победу минимальны, потому что его игра, похоже, не готова обрушиться на натиск в выходные, но, как я всегда говорю, я уже научился не ставить против этих явлений.

В эту субботу будет определено, кто будет бороться за чемпионский титул в воскресенье, а кто нет. Вот почему так важно не потерять след лидера перед финальным раундом. Скотти Шеффлер начнет ходить неизвестными тропами с того момента, как достигнет лунки 1. Одно дело быть лидером регулярного турнира и совсем другое — быть лидером Мастерса. Это кажется невероятным, но играть с большим преимуществом всегда непросто, и тому есть несколько доказательств. В 1996 году австралиец Грег Норман, N1 из. World в те дни, он имел 6 отличий, вступая в финальный день и в итоге проиграл на 5 ударов, что Masters.

6 лет назад Джордан Спит был 5 лет друг от друга с 9 лунками, оставшимися играть, и он тоже не смог. Шеффлеру 5 и у него еще два раунда впереди. Это место, где очень странные вещи происходят с лидерами, особенно на вторых 9 лунках корта.

Ожидается солнечный день, очень холодный и ветреный. Все приправы, чтобы у нас был хороший третий раунд в Огасте.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: