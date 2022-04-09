Сюрпризы Августы: неожиданный лидер, выигрышный кэдди и неудобный Тигр

Эта игра под названием гольф встречается очень редко. Это более чем редко, но необъяснимо.
Скотти Шеффлер был отличным игроком юниоров, получил стипендию Техасского университета, стал профессионалом в 2018 году, играл на втором профессиональном автодроме в США и попал в PGA Tour в сезоне 19/20. У него были хорошие выступления, но он не смог победить, несмотря на то, что имел возможность сделать это несколько раз.
В прошлом году Стив Стрикер решил пополнить команду American Ryder Cup, что многих удивило, почему другие имена с большим количеством свитков остались в стороне. Он очень хорошо выступил там, победил Джона Рама в одиночном разряде в воскресенье, но победа на автодроме все равно была отрицана. Несколько недель назад все изменилось.
В феврале он одержал свою первую победу, выиграв Phoenix Open по тайбрейку, две недели спустя снова выиграл на пригласительном турнире Арнольда Палмера, а в конце марта выиграл Match Play.
От невозможности выиграть до трижды за 7 недель. Вы удивитесь, что изменил этот игрок, чтобы добиться этой череды триумфов, ну, это тот же вопрос, который мы все задаем себе, потому что на самом деле ничего не изменилось в его игре. Единственное изменение произошло год назад, когда он сменил кадди, а Тед Скотт продолжил приводить его в клубы. Скотт - один из лучших кадди на трассе, он был в сумке Буббы Уотсон, когда выиграл два своих Masters, и нет никаких сомнений в том, что он имел много общего с большим скачком Шеффлера.
После этих трех побед Шеффлер поднялся на вершину мирового рейтинга и достиг Мастерса в качестве одного из имен, с которыми нужно считаться, но ни в коем случае не в качестве бесспорного фаворита. Он обошел половину Masters и Scheffler с раундами 69 и 67 лидирует 5, что равняется самой большой разнице в истории Мастерса после 36 лунок. Этот 25-летний ребенок, родившийся в Нью-Джерси, переживает те моменты, когда все идет хорошо. Где хорошие удары имеют награду, где плохие не стоят, и где клюшка работает отлично. Лучший пример этого произошел на последней лунке пятницы, когда после отклонения своего стартового выстрела к деревьям справа, ему повезло, что у него осталась аллея между соснами с видом на зелень. Он сделал идеальный выстрел оттуда и чуть не забрал птичку. Когда все идет хорошо, эти вещи случаются, когда все идет не так, тот же самый удар по выходу прилипает к бревну, и нет возможности выбраться.
День наступил с чистым небом, но с самого начала дул ветер, и температура никогда не превышала 18 градусов. Играть в Августе с ветром особенно сложно, потому что он кружится среди высоких сосен и постоянно сбивает игроков с толку. Лучшим примером всегда является 12-я лунка, 155 ярдов пар 3, которая стала смертельной ловушкой для лидеров в истории чемпионата. В этих условиях помимо лидера выделялся Джастин Томас, который вчера сыграл очень плохо и отправился в лучший раунд дня (67), чтобы вернуться в борьбу за титул.
Среди охранников Шеффлера два бывших чемпиона в Огасте. Победивший в 2011 году южноафриканец Чарл Шварцель и защитник титула Хидеки Мацуяма. Первый из них отсутствовал на переднем плане, и никто не принял его во внимание до начала. В среду он часами практиковал игру на грине и, кажется, что-то нашел. С японской стороны, казалось бы, исчезли боли в шее, из-за которых он бросил на прошлой неделе в Сан-Антонио. Только 3 игрока в истории смогли успешно защитить титул (Никласу, Фалдо и Тигр), и Мацуяма попытается подарить еще одну радость своей стране, где гольф является страстью.
В дополнение ко всему этому, все снова были прикованы к Тайгеру Вудсу. Утром в пятницу стало известно, что один из его коллег-игроков, Луи Остхуйзен, объявил о своем уходе из Мастерса из-за проблем со спиной. Вудс будет играть один с Ниманом, что никогда не бывает хорошо, потому что, имея впереди группы из трех игроков, им придется долго ждать каждого броска. Прибытие Тигра на ти 1 не дало хороших признаков. На его лице было много дискомфорта, боли где-то на теле, и ему пришлось сделать несколько растягивающих движений перед ударом. Начало подтвердило это, и Тигр открыл с 4 пугалами в своих первых 5 лунках, пропустив много бросков, но, как обычно, он боролся до конца, за исключением раунда из 74 ударов, два над паром, он будет играть в выходные, и если лидер ошибается, он находится всего в 4 ударах от тех, кто второй. Он прошел квалификационный отрезок, который был первым голом, но у меня складывается впечатление, что его шансы на победу минимальны, потому что его игра, похоже, не готова обрушиться на натиск в выходные, но, как я всегда говорю, я уже научился не ставить против этих явлений.
В эту субботу будет определено, кто будет бороться за чемпионский титул в воскресенье, а кто нет. Вот почему так важно не потерять след лидера перед финальным раундом. Скотти Шеффлер начнет ходить неизвестными тропами с того момента, как достигнет лунки 1. Одно дело быть лидером регулярного турнира и совсем другое — быть лидером Мастерса. Это кажется невероятным, но играть с большим преимуществом всегда непросто, и тому есть несколько доказательств. В 1996 году австралиец Грег Норман, N1 из. World в те дни, он имел 6 отличий, вступая в финальный день и в итоге проиграл на 5 ударов, что Masters.
6 лет назад Джордан Спит был 5 лет друг от друга с 9 лунками, оставшимися играть, и он тоже не смог. Шеффлеру 5 и у него еще два раунда впереди. Это место, где очень странные вещи происходят с лидерами, особенно на вторых 9 лунках корта.
Ожидается солнечный день, очень холодный и ветреный. Все приправы, чтобы у нас был хороший третий раунд в Огасте.
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