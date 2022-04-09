По крайней мере 6600 гражданских лиц были спасены через гуманитарные коридоры

Украинские власти сообщили, что в пятницу 6 665 мирных жителей были эвакуированы по гуманитарным коридорам и заверили, что восемь эвакуационных автобусов были задержаны в течение 24 часов в городе Мелитополь.
В частности, 5 158 граждан воспользовались Мариупольским и Бердянским коридором с собственным транспортом, чтобы добраться до города Запорожье, сообщила вице-премьер по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Из этого числа 1614 были гражданскими лицами из Мариуполя и 3544 из Запорожской областей, таких как Пологи, Василевка, Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Орехов, Гуляйполе, говорится в заявлении Министерства реинтеграции.
Вице-премьер Украины также указал, что 1507 человек были эвакуированы из таких городов, как Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и село Горское, говорится в указанном заявлении.
Также в субботу «продолжится работа по гуманитарному коридору для Мариуполя и заблокированных городов Запорожской области, а также по эвакуации людей из городов Луганской области».
Что касается восьми задержанных автобусов, Верещук отметил, что власти «ведут переговоры о возврате этих автобусов и предоставлении возможности, в соответствии с соглашениями, эвакуировать местных жителей».
«Они позволяют себе сотрудничать с оккупирующей державой (назовем это так), решать, кто куда должен ехать, а кто нет, где забрать гуманитарную помощь, когда конфисковать автобусы на дороге, где действует гуманитарный коридор», - осудил он.
Верещук добавил, что коридоры созданы в соответствии с гуманитарным правом, поэтому «все, что делается во время работы и режима этого коридора, считается серьезным нарушением международного права». «Все ваши действия будут записаны!» , предупредил он.
НАПАДЕНИЕ В КРА
По меньшей мере 50 человек погибли, в том числе четверо детей, и еще 100 получили ранения в эту пятницу в результате ракетного обстрела станции Краматорск, город на востоке Украины, где сотни людей ждали поезда, чтобы покинуть регион.
«Более 30 человек погибли и более 100 получили ранения в результате ракетного обстрела станции (...) Это преднамеренное нападение», — заявил в Telegram глава украинской железнодорожной компании «Укрзализныця» Александр Камышин.
Спустя несколько минут спасательные службы сообщили, что погибло не менее 50 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что ожидает «сильного глобального ответа» от первых мировых держав после нападения России на железнодорожный вокзал в украинском городе Краматорск, в Донецкой области.
«Как и массовое убийство в Буче, как и многие другие российские военные преступления, ракетный обстрел в Краматорске должен быть одним из обвинений в (международных) судах, что обязательно произойдет», - сказал украинский президент в своей вечерней речи, говорится в заявлении президента.
Зеленский заявил, что во всем мире будут предприняты усилия по установлению того, что происходило «минута за минутой» во время вторжения России в Украину. «Кто что делал, кто отдавал приказы. Откуда взялась ракета, кто ее нес, кто отдал приказ и как координировалась атака», — добавил президент, предупредив, что «ответственность неизбежна».
«Российские государственные пропагандисты так спешили переложить ответственность за нападение на украинские силы, что случайно обвинили Россию», - сказал он, добавив, что российское информационное агентство Sputnik сообщило, что атака «была нанесена, пока ракеты еще находились в воздухе».
(С информацией от Europa Press)
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