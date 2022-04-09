AMLO отправился на Марианские острова для наблюдения за проектом «Водные стены»

AMLO показал со своими последователями части его путешествия на острова Мариас

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) поделился в своем аккаунте в Twitter видео, показывающим, как он находится на корабле, который отплыл из порта Сан-Блас (Наярит), который направлялся на острова Мариас. Следует отметить, что президент напомнил на своей утренней конференции 8 апреля, что это место, которое раньше было тюрьмой, скоро станет местом отдыха.

Его публикация гласит: «Мы плывем из Сан-Блас на острова Мариас, которые больше не являются тюрьмой. Теперь побережье Синалоа, Наярит и Халиско является частью региона для туризма, культурного и экологического развития».

Лопес Обрадор ушел в 3 часа дня и с самого начала объяснил, что судно, на котором он будет путешествовать, станет первым судном, построенным Секретариатом ВМС, которое вмещает 170 пассажиров. Он также сказал, что он будет использоваться в качестве парома, как только будет завершен федеральный проект.

Он также сообщил, что для того, чтобы туристы могли ночевать в этом месте, будет установлено около 120 и 150 домов. С другой стороны, утром глава исполнительной власти упомянул, что то, что когда-то было тюрьмой в штате, теперь превращается в место, где люди могут приятно проводить время.

Проект называется «Водные стены» и представляет собой новое место для экотуризма, которое поможет социальному, культурному и экономическому развитию региона. AMLO считает это одним из самых важных планов своего правительства, говоря: «Уже эта историческая и ужасающая тюрьма стала центром отдыха для экотуризма, она готовится к этой цели и это рай, то, что раньше было адом, становится раем».

Он также уточнил, что из Масатлана на острова будут отправляться еще две лодки. Следует отметить, что на конференции 21 марта 2022 года, которая состоялась в Международном аэропорту Фелипе Анхелес (AIFA), он говорил о «Стенах воды» и пояснил, что открытие состоится 8 апреля.

Аналогичным образом, он отвечал за сообщение о том, что, поскольку это экологический проект, присутствие посетителей будет очень осторожным, на самом деле, он подчеркнул, что «места будут предложены заранее, потому что не будет разрешено много туризма, чтобы не повлиять на остров, об этом позаботятся Кроме того, это проект экотуризма».

В рамках проекта планируется открытие острова Мария Мадре для природоохранного туризма. По этой причине одной из целей Министерства туризма является создание различных мероприятий и мероприятий, которые обеспечат каждому прибывающему возможность познакомиться с этим местом, насладиться им и внести свой вклад в осведомленность о сохранении флоры и фауны.

Президент подчеркнул важность продолжения заботы и развития этого района, поскольку этот архипелаг был объявлен природной охраняемой территорией (АНП) с характером биосферного заповедника, а в 2005 году ЮНЕСКО признала этот объект объектом Всемирного наследия.

Было даже сказано, что ANP и Национальная комиссия по охраняемым природным территориям получают поддержку для поддержания экологического баланса и продолжения содействия восстановлению и защите этого участка.

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