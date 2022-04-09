Альваро Моралес сыграл против Пумаса и Алана Мозо: «У них нет первого дивизиона»

5 апреля Пумас удивил громкой победой над Крузом Азулом в полуфинале Лиги чемпионов Конкакаф, где они одержали победу со счетом 2:1 в Сьюдад Университария и даже оставили часть болельщиков недовольными, так как счет мог быть выше, чем тот, который был показан на поле.

Несмотря на триумф, он совсем не убедил Альваро Моралеса, аналитика ESPN, который боролся против команды varsity и даже осмелился назвать их командой, недостойной быть на верхнем автодроме, потому что он оправдывал свою победу ошибками машины.

«Они очень хорошо играли в первые минуты (Pumas), но потому, что Круз Азул позволил им. Это не было достоинством Pumas, это был дефект Cement Machine, который, когда он нажал и когда Рейносо внес правильные изменения, еще раз доказал, что Pumas не имеет уровня Первого дивизиона мексиканского футбола».

Он также набросился на Алана Мозо

Alan Mozo tuvo un partido destacado en la semifinal de la Concachampions (Foto: Instagram/@alan_mozo)

«Настолько, что мне сказали, что Алан Мозо должен быть в сборной... Когда команда находится в центре, в центре и в центре, некоторые удары могут попасть в ворота, особенно когда такой защитник, как Пабло Агилар, проскальзывает. Но куда упал гол Круза Азула? Да, Алан Мозо. Не волнуйтесь, эта цель, которую вы позволили Машине, да, вы рога, вы пумитас, это значит ваша могила. Они не пройдут квалификацию», — сказал комментатор.

Эта критика была высказана перед матчем между Пумас и Пуэбла, где студенты университета пришли сзади и спасли ничью со счетом 2:2 на стадионе Куаутемок; однако игра была отмечена новой ошибкой правого вингера команды auriazul, так как это способствовало второму счету из Пуэблы.





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