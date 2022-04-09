Акапулько встречает посетителей на Пасху специальными операциями

ACAPULCO, GUERRERO, 17ABRIL2019.- Un soldado realiza un recorrido en la playa Tamarindos como parte del operativo de seguridad a turistas por las vacaciones de Semana Santa. FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL /CUARTOSCURO.COM

По случаю наилучшего приема посетителей на Пасху губернатор Эвелин Сальгадо Пинеда дала флаг «Старт оперативной безопасности» в эту пятницу курортного сезона для туристических направлений Герреро. Президент муниципалитета Абелина Лопес Родригес обеспечила полный зал для порта в праздничный период. На основных дорогах штата были развернуты элементы армии и флота, а также антиблокадная полиция.

Сальгадо Пинеда прокомментировал с эспланады Международного центра Акапулько: «Сегодня, когда мы начинаем эту операцию вместе с органами безопасности трех уровней правительства, все мы находимся в полной координации, будет почти две тысячи элементов всего этого учреждения, которые будут развернуты на территории для поддержки всех наших посетителей и, конечно, партизан, в этот праздничный сезон я заверяю вас, что он станет историческим после всего этого времени пандемии».

A pesar de estar en semáforo verde, las autoridades piden seguir teniendo cuidado para evitar contagios. (Foto: Cuartoscuro) Carlos Alberto Carbajal | Carlos Alberto Carbajal

Он также заявил, что ожидается прибытие более 400 тысяч посетителей, а средняя заполняемость отелей составит более 50 процентов, достигнув 80 процентов в дни наибольшего трафика.

La Semar, Sedena, Национальная гвардия, Генеральный прокурор штата, Секретариат общественной безопасности в Акапулько, Государственная и муниципальная гражданская защита, CAPTA, Красный Крест, Пляжный промоутер, Амбарский крест, Муниципальное здравоохранение, Анхелес Вердес, Капитанство Пуэрто, Профеко, Капуфе - вот некоторые из учреждений который будет отвечать за безопасность штата Герреро.

Заместитель министра общественной безопасности Герреро Ирвинг де Хесус Гонсалес Санчес сообщил, что операция будет состоять из 600 агентов в 96 патрулях, 28 мотоциклетных патрулях, трех квадроциклах и бронированном автомобиле, который будет использоваться в основном в Акапулько.

Esta es la primera vez después de dos años de cuarentena en la que se espera una buena temporada vacacional en el estado. (Foto: Cuartoscuro) Diego Simón Sánchez | Diego Simón Sánchez

Командующий Восьмым военно-морским округом Хулио Сесар Пешина Авила добавил, что Секретариат ВМС предоставит 258 моряков, один надводный и пять небольших надводных транспортных средств, один вертолет и шесть наземных транспортных средств.

Со своей стороны, Лопес Родригес выразил: «Тем, кто посещает нас, спасибо за вашу любовь и доверие, это укрепляет нас, чтобы двигаться вперед, их спокойствие и отдых - это большая приверженность для нас, мы прилагаем все усилия, чтобы гарантировать им безопасность и лучшие условия, я благодарю жителей Акапулько от всей души за их доверие и за то, что мы продолжаем идти».

«Мы твердо привержены обеспечению безопасности всех наших посетителей, снижению общественного порядка и созданию наилучших условий для всех тех, кто, как всегда, предпочитает посещать Герреро», — заявил губернатор Сальгадо Пинеда.

El funcionario municipal afirmó que se iban a seguir realizando operativos como el efectuado en la Zona Dorada. Foto: Cuartoscuro Diego Simón Sánchez | Diego Simón Sánchez

На Autopista del Sol была развернута операция по обеспечению безопасности и борьбе с блокадой; в 14 ч. 00 м. группа учащихся государственных средних школ была заключена примерно 100 сотрудниками полиции штата по борьбе с беспорядками в Парадор-дель-Маркес в Чильпансинго, чтобы не дать им перекрыть шоссе.

Во время акции протеста движение автомобилей было сокращено до одной полосы, что вызвало очередь из тех, кто пытался войти в порт в первый день отпуска.

Примерно через час у киоска у входа в Акапулько Ла Вента группа людей попыталась заблокировать доступ; это были родственники пациентов, которые требовали поставки лекарств в муниципальные больницы. Однако протесты не состоялись, поскольку они были отозваны антиблокадной полицией.

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