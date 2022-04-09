80-летний дед убит за кражу его с фермы в регионе Кататумбо (Северный Сантандер)

Ужасный акт насилия произошел в районе Кататумбо (Северный Сантандер), где 80-летний дедушка был убит избиением удочкой преступниками, которые грабили ферму, где пожилой человек находился в сельской местности муниципалитета Конвенсьон.

Информация была обнародована в репортаже радиостанции Blu, где указывалось, что убийцы прибыли из Венесуэлы, которые избили жертву до серьезной травмы головы, приведшей к его смерти.

Старшего взрослого сопровождал работник, которому удалось скрыться с места происшествия и сообщить о случившемся в полицию. Мужчина также получил ранения от преступников и проходил лечение в больнице муниципалитета.

Оттуда, как они сообщили по радио, выживший сообщил, что убийцы искали продукт, произведенный продажей панелей, деятельностью, которой они занимались на этой ферме.

Следует помнить, что регион Кататумбо является одним из самых конфликтных в Колумбии, где незаконные вооруженные группировки, такие как ELN, диссиденты вымерших партизан FARC и Клан Персидского залива, криминализируются там.

Именно эти группы оспаривают маршруты незаконного оборота наркотиков через Венесуэлу и из-за того, что у населения мало возможностей, они нашли себе средства к существованию для незаконных культур. Однако власти Колумбии продолжили эту практику, поэтому в начале этой недели крестьяне протестовали.

Ассоциация кампесино Кататумбо (Асункат), которая взяла на себя представителя по этому вопросу, утверждает, что национальное правительство не выполнило то, что было согласовано в Итоговом мирном соглашении.

«Мы знаем о трудностях, связанных с блокадой дорог, которая может ухудшить экономические перспективы в регионе, но это единственная альтернатива, которую можно достичь, учитывая полный отказ от государства», - сказал RCN Mundo лидер Асунсьона Аледер Контрерар.

Основная проблема будет связана с замещением незаконных культур. Он отмечает, что они получили решения не от национального правительства, но и от местных властей.

В Asuncat они подчеркивают, что больше всего пострадали крестьяне, потому что их просят уничтожить посевы коки, но им не показали справедливого решения проблемы наркотиков в Кататумбо за рубежом. Они говорят, что общины не верят заявлениям национального правительства, поскольку им было предложено заменить незаконные культуры посадкой пальм, какао и усилением скота, но это застой.

«Осуществление мирного процесса идет очень медленно. Губернатор не выполнил требования, ожидается, что он возобновит диалог с региональным президентом, пока забастовка все еще продолжается, ответственность лежит на национальном правительстве, которое не отреагировало на потребности крестьянских общин», - заявил Контрерас.

Таким образом, члены Asuncat встретятся в секторе Кампо-Сейс, в сельской местности Тибу (Северный Сантандер), чтобы составить план и определить, как они будут проводить соответствующую мобилизацию в различных муниципалитетах, входящих в Кататумбо.

Следует отметить, что в прошлом году в ответ на заявления национального правительства о возобновлении уничтожения посевов коки в нескольких муниципалитетах в районе Кататумбо фермеры также провели демонстрации.

Правительство провело опрыскивание незаконных культур глифосатом или вручную с применением силы, но это оказалось неэффективным. Следует отметить, что с использованием этого химического вещества это невозможно, поскольку Конституционный суд отменил резолюцию, одобряющую использование глифосата для искоренения незаконных культур в Колумбии. Высокий суд обязал национальное правительство провести предварительные консультации с общинами, пострадавшими от гербицида.





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