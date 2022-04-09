«365 дней: тот день»: выходит сиквел фильма, который был в моде в 2020 году

27 апреля выходит фильм «365 дней: тот день», сиквел фильма номер 4 среди самых популярных в Google в 2020 году. (Netflix)

Фильм «365 дней» был выпущен на Netflix в 2020 году и дал шокирующие цифры. Он вошел в ежедневную десятку лучших фильмов в более чем 90 странах и занял четвертое место в Google по популярности в мире в течение года.

С этими цифрами было почти невозможно, чтобы не было второй части, и вот как наступает 365 дней: этот день. Лора (Анна-Мария Сиеклюка) и Массимо (Мишель Морроне) были главными героями этого фильма, в котором сексуальные сцены изобилуют посреди гангстерской драки. В сиквеле мы снова увидим эту пару, но отношения между ними не будут радужными.

Ревность и предательство будут интегрированы в эту связь, и к этому добавится сложность, которую Массимо представляет для своей семьи. Появление в жизни Лоры Начо (Симона Сусинна), загадочного человека, породит новый конфликт.

Бланка Липинская, автор романов, по которым сняты оба фильма, рассказала Variety эту новую историю и роль, которую сыграет Лора: «Это, без сомнения, история о женщине. О том, как мы можем быть наивными, слепыми; о том, как сильно мы любим; о том, как мы учимся на своих ошибках и имеем возможность их исправить».

365 дней: в тот день режиссерами фильма стали Барбара Бяловонс и Томаш Мандес, а сценарий был оставлен Мойце Тирс, Бланке Липиньской и Мандесу. Также к истории возвращаются Ольга (Магдалена Лампарска), лучшая подруга Лауры и ее самый верный доверенный человек, и Доменико (Отар Саралидзе), лейтенант Массимо.

По словам Сиеключки, 365 дней: этот день «предлагает по-новому взглянуть на характер Лоры, которая повзрослела» и «идет гораздо глубже, чтобы рассказать нам больше об отношениях между любовниками». В сиквеле он добавил: «Она сильнее». Возможно, этот комментарий связан с воспоминаниями о реакции на первый фильм, обвиненный в содействии культуре изнасилования из-за сцен сексуального насилия. Хотя Netflix попросили удалить его из своего каталога, платформа оставила его, утверждая, что это не эксклюзивное производство, а приобретенная фантастика и что у нее есть предупреждение о контенте в начале.

Но, похоже, этот сиквел будет не единственным. По словам автора, у нас может быть больше глав о будущем Лоры и Массимо. «Я создал историю, которая теперь известна во всем мире. Я горжусь актерами за их преданность проекту и горжусь командой, которая усердно работала над фильмом. Единственное, что я могу вам пообещать, это то, что все еще не закончилось!» , объявил он.

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