Кто такой Гасси Лау, парень Анжелы Агилар

Недавно просочилось несколько фотографий, на которых Анджела Агилар целовалась со своим парнем Гасси Лау, эти изображения вызвали всевозможные реакции, так как многие поклонники певицы были под впечатлением от 15-летней разницы между ними, и, кроме того, они начали исследовать личную жизнь композитора.

Гасси Лау родился в Мокорито, Синалоа, 6 июня 1988 года, его настоящее имя Луис Абрахам Буэльна Веа, или, по крайней мере, так он зарегистрирован на Spotify; на этой платформе 33-летний артист составил плейлист, где собрал все свои композиции регионального мексиканца.

Кристиан Нодаль, Cuitla Vega, Calibre 50, Los Plebes del Rancho Ариэля Камачо, Grupo Firme и La Arrolladora Banda El Limón - лишь некоторые из артистов, для которых писал Гасси, но в его репертуар также входит семья Агилар.

Gussy Lau es compositor sinaloense, artífice de múltiples éxitos del regional mexicano (Foto: Instagram)

С момента утечки изображений некоторые версии гласили, что Пепе Агилар, отец молодой женщины, был бы очень зол на Гасси, потому что они работали вместе профессионально. Следует отметить, что до сих пор известный певец публично не позиционировал себя в этом отношении.

Песни в исполнении Анхелы Агилар, которые сочинила ее нынешняя пара, находятся там, где они видят меня и Se disguizado, вполне вероятно, что они встретились, заключая соглашения или подписывая контракты по этим вопросам региональной мексиканской.

С другой стороны, пусть говорят то, что говорят, а La quiero igualita - это песни, написанные Гасси Лау, которые пели Пепе и Леонардо Агилар соответственно. В плейлисте Spotify представлено более 90 песен в рамках его карьеры.

Gussy también ha compuesto temas para Pepe y Leonardo Aguilar (EFE)

В настоящее время профиль парня Анхелы Агилар в Instagram является частным, поскольку, безусловно, уроженец Синалоа получил много нежелательного внимания со стороны сотен людей, однако видно, что у него более 60 000 подписчиков в этой социальной сети, включая саму Анжелу Агилар.

В 2019 году 33-летний композитор выиграл латиноамериканскую премию Грэмми в категории «Лучшая мексиканская региональная песня». Песня, с которой он получил эту награду от Латинской академии искусств и наук звукозаписи, была «No Count on You Bad» Кристиана Нодала.

Два года спустя Гасси получил ту же награду за песню Here Below, которую также сыграл Кристиан Нодал, следует отметить, что над обеими песнями композитор сотрудничал с Эдгаром Баррерой.

Gussy fue quien confirmó el romance (Foto: Sociedad de Autores y Compositores de México)

Хотя Луис Абрахам выбрал Гасси Лау, чтобы заявить о себе в мире искусства, он также подписал несколько песен с Рене Умберто Лау. Несколько недель назад Анджела Агилар раскрыла, что таинственный кусок подарил ей аранжировку из 1500 роз и отправил их в свой отель.

Когда молодую певицу спросили об имени жениха, она наотрез отказалась делиться своей личностью: «Я ничего не могу сказать, абсолютно ничего, они меня убивают». Он дал понять, что предпочитает держать свои отношения с Гасси в тайне, хотя в тот месяц никто не знал, что речь идет о нем.

Частная жизнь Анхелы Агилар была бы нарушена утечкой фотографий, так как она недавно сказала, что не намерена предавать гласности свой роман, но перед лицом давления Гасси был тем, кто подтвердил существование романтики.

«Что-то очень простое, что действительно выходит из контекста. Распространяется фотография Анжелы и меня. Хорошо, мы вместе, и чтобы не рассказывать вам историю слишком долго, мы выходим с середины февраля, потому что пару недель, тогда это не было проблемой, все решалось в частном порядке», - заявил он.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: