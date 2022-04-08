Когда станут известны результаты консультаций по отзыву мандатов?

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

После Дня участия граждан, который будет назначен с 8:00 до 18:00 10 апреля, и после подсчета голосов, результаты учений будут опубликованы в воскресенье вечером с целью обеспечения абсолютной уверенности и прозрачности.

Аннулирование мандата направлено на то, чтобы определить, остается ли у власти нынешний президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор до конца своего шестилетнего срока. Согласно официальному сайту Национального избирательного института (INE), это инструмент участия по просьбе граждан определить скорейшее завершение работы лица, занимающего пост президента Республики, на основании утраты доверия.

На странице Twitter НИС, орган, ответственный за это мероприятие, опубликовал аудиовизуальный материал, в котором уточняется, что начиная с 8 вечера (по центральному времени) в воскресенье, 10 апреля, он сделает расчеты аннулирования мандатов доступными для граждан, которые будут выполняться в режиме реального времени.

Учения по аннулированию мандатов

Окончательный результат будет объявлен в понедельник, 11 апреля, как объявил президент Национального института выборов (INE) Лоренцо Кордова на пресс-конференции INE»

«10 апреля будет внедрена система быстрого подсчета с выборкой из 1800 клеток, которая позволит нам получить достоверную оценку участия и результатов консультации в тот же вечер».

Чтобы граждане могли реализовать свое право голоса в одном из 57 тысяч 516 ящиков, расположенных рядом с их домом, необходимо перейти по следующей ссылке, чтобы узнать, какая ячейка закреплена за каждым человеком: https://ubicatucasilla.ine.mx

После того, как место будет обнаружено, необходимо предъявить действительные удостоверения избирателя (INE). Уполномоченный персонал будет присутствовать на месте, чтобы убедиться, что все сделано законно, и будет нести ответственность за предоставление каждому лицу бюллетеня со следующей надписью:

«Согласны ли вы с тем, что Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексиканских Соединенных Штатов, должен быть отозван свой мандат в связи с утратой доверия или остаться на посту президента Республики до окончания его срока полномочий?»

После того, как избиратель получит свой бюллетень, граждане смогут ответить, согласны они или нет, выбрав с помощью попкорна тот вариант, который они рассматривают. Никогда не следует забывать, что голосование является свободным и тайным, поэтому никто не должен предпринимать никаких действий, с помощью которых он узнает о своей позиции.

INE

Также важно отметить, что ни один государственный служащий не может направлять или вмешиваться в волю граждан, «государственным служащим запрещается делать какие-либо ссылки, которые могли бы подразумевать содействие аннулированию мандата или в каком-либо смысле направлять волю граждан в этом упражнении», - прокомментировала Кордова.

Лоренцо Кордова пригласил население принять участие в этом демократическом мероприятии через официальный веб-сайт INE и путем распространения сообщений в социальных сетях.

«Мы собираемся напечатать около 92 миллионов бюллетеней, и каждый гражданин будет ждать его; мы даже собираемся установить, в отличие от всенародного опроса, около 300 специальных опросов, по одному в каждом округе, с тем чтобы избиратели, находящиеся в пути, которые не находятся в своем участке, у себя дома, могли голосовать если захотят», — согласился директор НИС.

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