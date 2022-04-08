Какова история образа Максимилиана Габсбургского, который AMLO показал утром

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) представил на своей утренней конференции образ второго императора Мексики Максимилиана Габсбургского, на котором европейского правителя можно увидеть стоящим, находясь в окружении группы консерваторов, которые будут просить его помощи в руководстве новой монархией страны.

Следует отметить, что это событие означало распад правительства одной из самых важных фигур AMLO (Бенито Хуарес), но какова история этого события, показанная президентом?

Во-первых, важно подчеркнуть, что глава исполнительной власти выставил изображение, чтобы призвать не принимать «роль вассалов» в стране, по этой причине он показал иллюстрацию под названием «Консерваторы собираются предложить Максимилиану империю Мексики».

Лопес Обрадор сказал, что важно проанализировать этот эпизод в истории, поскольку именно оппозиция в то время обратилась к Французской империи за помощью, и эту ситуацию он сравнил с ситуацией иностранного отказа из-за реформы электроэнергетики, особенно из-за позиции четырех Сенаторы-демократы США.

Foto mostrada por AMLO en la que la comisión mexicana que invita a Maximiliano de Habsburgo a ocupar el trono de México en Miramar (Autor: Cesare Dell'Acqua (1867)/ Wikipedia)

Он подчеркнул, что страна не должна возвращаться к тому времени, когда политические решения зависели от вмешательства других стран, поскольку «это уже не то время, мы больше не принимаем его, это принцип невмешательства, мирного урегулирования, мы должны придерживаться того, что гласит Конституция, статья 89, существует принципиальная политика».

Он упомянул об этом именно из-за события, скрытого в этом портрете Максимилиана. Согласно статье Института исторических исследований УНАМ, период конфликтов между либералами и консерваторами произошел из-за «идеологических и политических разногласий руководства страной, а также иностранных интересов, которые были поставлены на карту, с одной стороны, либералы встретился с Бенемеритом и Соединенными Штатами у руля, а с другой стороны, Максимилиан (представляющий Французскую империю) приютил консерваторов».

Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica llegaron al paìs en 1864 para encabezar El Segundo imperio mexicano. (Foto: Twitter@PGaleanaH)

Как проиллюстрировал AMLO, приход Второй Мексиканской империи означал господство Франции над территорией, главным образом потому, что консервативная группа не желала отказываться от своей власти, что привело их к тому, что они «искали эрцгерцога, чтобы попросить его быть европейским принцем, которому удалось исправить раскол и бесчисленные проблемы, которые преследуют Мексику и ее общество».

Путешествие этой оппозиционной группы в Хуарес началось благодаря тому, что Наполеон III, император Франции, стремился расширить свой домен на американский континент, призыв о помощи был идеальным предлогом для завоевания новой демаркации.

Министерство культуры объясняет, что группа, «состоящая из членов Консервативной партии, обратилась к австрийскому эрцгерцогу Фердинанду Максимилиану Габсбургскому, чтобы предложить ему императорскую корону Мексики. Максимилиан принял его 3 октября 1863 года в своем дворце Мирамар, будучи убежденным, что его правительство, помимо военной поддержки Франции, будет хорошо принято в Мексике».

Benito Juárez encabezó el bando de los liberales que buscaban arrebatar el paìs de las manos francesas. (Foto: INAH)

Таким образом, 10 апреля 1864 года были подписаны Мирамарские договоры, чтобы европеец и его жена, императрица Карлота, провели все приготовления к королевскому приключению. Тот же источник указывает, что «первые официальные снимки были сделаны фотографом суда в Триесте Джузеппе Маловичем. Однако также требовалось официальное изображение маслом, то есть два больших полотна, на которых императоры были представлены со всей торжественностью, ожидаемой от суда».

Эти портреты были заказаны Францу Ксаверу Винтерхальтеру, который был одним из самых престижных портретистов европейской аристократии. Наконец, важно подчеркнуть, что политика Габсбургов была еще более либеральной, чем политика самого Бенито Хуареса, и эта ситуация имела решающее значение для краха его мандата, потому что европейские власти отозвали свою поддержку несоблюдения консервативной идеологии.

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