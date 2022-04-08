Что такое национальная дорожная сеть и почему в нее будут вмешиваться вооруженные силы

Что происходит в Перу? В разгар демонстраций, организованных во внутренних районах страны, в качестве опоры мобилизации транспортной забастовки 2022 года, центральное правительство опубликовало официальное заявление об объявлении чрезвычайного положения в национальной дорожной сети сроком на 30 дней.

Отсутствие контроля в последние дни привело к принятию радикальных мер, с тем чтобы правоохранительные органы могли поддерживать мир в этом парализованном районе и влиять на надлежащее функционирование секторов, которые серьезно пострадали от начала пандемии, таких как туризм, принимая во внимание, что мы ближе к началу Страстной недели, когда увеличивается поток туристов в провинции.

Но что такое национальная дорожная сеть и почему она влияет на внутренние связи страны? Ниже мы расскажем вам об этом и покажем, насколько важно поддерживать связь между Перу дорогами, мостами и другими.

ЧТО ТАКОЕ НАЦИОНАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ?

Национальная дорожная сеть описывается как целая перуанская территория, включающая дороги, представляющие интерес для всех жителей. Он состоит из основных продольных и поперечных осей, которые составляют основу Национальной системы автомобильных дорог (Sinac), как это установлено Правилами дорожной иерархии, в соответствии с Верховным указом № 017-2007-MTC.

Paro de transportistas: Fiscalía abre investigación por la muerte de tres ciudadanos en Junín

КАК ОНА СОСТАВЛЕНА?

Согласно публичной информации Министерства транспорта и коммуникаций, она разделена на две части:

- Продольная: она состоит из трех осей (PE-1, PE-3 и PE-5), которые разделены на северную и южную траектории. Они представлены следующим образом:

2 вдоль продольного побережья, чей «км 0+000» расположен на развязке шоссе Санта-Анита (PE-1N для севера и PE-1S для юга).

2 на продольной стороне горного хребта, чей «км 0+000» находится в дивизии Ла-Оройя (PE-3N для севера и PE-3S для юга).

2 в продольных джунглях, чей «км 0+000» расположен на мосту Рейтер (PE-5N для севера и PE-5S для юга).

Следует отметить, что каждый из них дополнен 14 вариантами и 26 ветками.

- Поперечный: он состоит из двадцати 20 осей, которые устанавливаются четными числами, начиная с PE-02, PE-04, PE-06 и т.п. Они распространились по территории побочным путем, связывая побережье с горами и джунглями, соединяя Национальную продольную дорожную сеть.

Эти оси могут иметь варианты и ответвления, которые будут обозначены одинаковыми именами.

Столкновения в Ике продолжаются из-за остановки перевозчиков | ВИДЕО: Canal N

НАЦИОНАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ ПОЛОЖЕНИИ

В течение 30 календарных дней Национальная полиция будет контролировать внутренний порядок при поддержке Вооруженных сил на фоне протестов и дорожных блокад. Это положение было установлено Верховным указом 035-2022-PCM, опубликованным в Бюллетене правовых стандартов газеты El Peruano, который подпись президента Педро Кастильо, главы кабинета министров Анибала Торреса и руководителей министерств обороны, внутренних дел, юстиции и по правам человека.

Что произойдет в этом районе страны? Во время объявленного чрезвычайного положения конституционные права, связанные со свободой передвижения по национальной территории, свободой собраний и личной безопасностью, приостанавливаются.

Вмешательство национальной полиции и вооруженных сил осуществляется в соответствии с положениями законодательных декретов 1186 и 1095, которые регулируют применение силы обоими учреждениями.