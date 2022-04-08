Насилие в Мичоакане: в Уруапане убит нотариус

Рикардо Альберто Эспарса, 187 нотариусов, был убит перед своим офисом, расположенным в муниципалитете Уруапан, Мичоакан, после того, как боевики несколько раз стреляли в него.

Согласно сообщениям, адвокат покинул место работы, как обычно, к своему припаркованному автомобилю, и как только он попытался сесть, убийцы подошли к нему и добили его. Его тело оставили на земле рядом с его машиной.

Как только об инциденте было объявлено, сотрудники службы безопасности прибыли в этот район и оцепили их для проведения первых расследований преступления, в то же время началась операция по преследованию и поиску виновных.

До сих пор губернатор Мичоакана осудил это убийство и заявил, что они будут сотрудничать с прокуратурой штата, чтобы расследовать убийство. Он также выразил свою солидарность с семьей Эспарза и юридическим сообществом, которым он заверил их, что будет добиваться мира в образовании.

El gobernador de Michoacán condenó el homicidio (Foto: Twitter)

Со своей стороны, Ассоциация нотариусов опубликовала краткое заявление, осуждающее этот факт, а также обратилась к властям Мичоакана с просьбой разъяснить мотив преступления и применить правосудие в отношении его коллеги.

«Мы призываем компетентные органы эффективно разработать процедуры судебного расследования, чтобы такое ужасное деяние не осталось безнаказанным», - говорится в документе.

Следует отметить, что жертва была идентифицирована как брат Хайме Эспарса Кортина, который был секретарем правительства Мичоакана во время администрации Сальвадора Хара Герреро в 2014 году.

До сих пор Генеральная прокуратура штата Мичоакан (FGE) объявила, что запустила расследование для выяснения убийства Рикардо Эспарсы Кортины, которое произошло в четверг днем в районе Рамон Фариас в Уруапане.

Согласно описанию, выпущенному местным органом власти, примерно в 15:00 сотрудники многопрофильной группы переехали на улицу Дуранго, где было совершено убийство нотариуса, который, как говорится в заявлении, на первый взгляд, имел ранения, нанесенные снарядами из огнестрельного оружия, покидая свои офисы.

(Foto: Secretaría de Gobernación de michoacán)

Во время инспекции, проведенной на месте полицейскими, было обнаружено несколько гильз, которые, вероятно, были извлечены из орудия убийства. Наконец, FGE подчеркнула, что она продолжает следственные действия, которые позволяют прояснить факты.

Еще один человек, который также осудил это убийство, был федеральный депутат Мичоакана Карлос Торрес Пинья, который поделился некрологом министерства внутренних дел штата, в котором выразил сожаление по поводу инцидента. Он также сообщил, что они примут участие в необходимых расследованиях.

Луис Наварро Гарсия, секретарь администрации и финансов правительства Мичоакана, также опубликовал сообщение в социальных сетях. «Мы решительно осуждаем убийство нотариуса Рикардо Альберто Эспарса Кортина, которое произошло сегодня в Уруапане. Мы выражаем искренние соболезнования их семьям, друзьям и всему нотариальному союзу», — написал чиновник.

Наконец, Гильермо Валенсия, президент Институционно-революционной партии (PRI), воспользовался возможностью, чтобы обнять брата жертвы и осудить это убийство и насилие в штате.

«Я очень сожалею о преступлении против Рикардо Эспарсы Кортины, нотариуса Уруапана, который был трусливо убит у своего офиса. Я решительно осуждаю насилие, которое каждый день скорбит семьи Мичоакан. Я совместно обнимаю моего дорогого друга Хайме Эспарзу Кортину, в связи с трагической гибелью его брата, мои соболезнования его семье», - сказал он.

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