Видео: почему Джульетт Пардо платит налоги в Колумбии, но не может голосовать

Немного впечатлили последователи Джульетты Пардо, актрисы, которая была частью таких постановок, как «Pa» quererte», «Избранная внучка» и римейк «Пока серебро не расстается», когда через раунд «вопросов и ответов» она решила некоторые проблемы, которые были у ее подписчиков в Instagram. Динамику, которую он назвал «Мы давно не разговаривали. #PreguntenPues», хотел узнать вашу позицию по президентским выборам.

Его ответ заставил многих задуматься, потому что хорошо известно, что Пардау родилась 21 августа в Каракасе, Венесуэла, в 1986 году, но она базируется в Колумбии из-за своей профессии и отношений с коллегой-актером Хулианом Романом.

«Я до сих пор не голосую в Колумбии, потому что у меня все еще есть удостоверение иностранца, то есть я иностранец, который живет в стране, у меня есть обязательства платить налоги, но у меня нет права голоса, вот в чем цель», - ответил талантливый художник.

Еще одна вещь, которую он утверждал в своем ответе, заключалась в том, что «право голоса является исключительным для граждан, которые имеют гражданство».

Актриса указала, что не имеет гражданства и поэтому не может воспользоваться своим избирательным правом

Вот ответ Джульетты Пардо :

Несколько дней назад актриса раскрыла, что после записей некоторых сцен в новой версии хитовой мыльной оперы «Пока серебро не разделится», где она играет роль интенсивной подруги главного героя, известной как «La pajarita», она в итоге сильно пострадала в коленях, потому что сцены содержали некоторые загруженные движения эмоций.

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Из своих рассказов в Instagram актриса поняла, как у неё колени — с синяками — после вышеупомянутых съемок. «Я захожу, потому что вчера у меня были очень трогательные сцены, и в какой-то момент на репетиции мои одноклассники сказали мне: Джульетта, я думаю, ты очень взволнован».

Действительно, казалось, что единственная в актерском составе, кто не заметил повреждений коленей, - это она сама, хотя, конечно, все было очень поверхностно и ничего серьезного не произошло, по крайней мере, из-за того, что было замечено в ее InstaStories. Пардау даже писал о том, что говорили его коллеги: «Думаю, они были правы», за которым последовал смайлик, плачущий от смеха.

Стоит отметить, что Пардау разделит сет с Кармен Вильялобос, которая была частью римейка «Кафе с ароматом женщины», Лорной Сепедой, Себастьяном Мартинесом, Грегорио Пернией и другими артистами национального шоу.

10 марта пользователь спросил ее, чувствовала ли она когда-нибудь небезопасно со своим телом, на что Пардау ответил:

«Больше раз, чем хотелось бы правды, потому что ясно, что у меня нет лишнего веса, но фитнес не мой любимый, мне трудно, и правда в том, что если я плохо питаюсь, это также видно», - сказала актриса.

Продолжая свой ответ, Пардау заверил, что вместо того, чтобы сосредоточиться на дефектах, которые могут быть у его тела, он всегда старался поддерживать хорошее здоровье, а не внешний вид своей фигуры тела. «Наконец, это очень субъективно, и найдутся те, кто думает, что он очень высокий, другие подумают, что он очень тонкий, поэтому никому ничего не понравится, кроме себя».

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