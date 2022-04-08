Видео: Даяна Хаймес рассказала, что будет делать 14 апреля в годовщину смерти Мартина Элиаса

Приближается особая дата для поклонников музыки Мартина Элиаса, который погиб в дорожно-транспортном происшествии, покидая одно из своих выступлений на дороге, ведущей в Сан-Онофре, Сукре, 14 апреля 2017 года.

Через пять лет после его смерти последователи исполнителя таких песен, как «Абрете» и «Те амаре», продолжают вспоминать его кумира данями, начиная от событий, на которых собираются различные экспоненты валленато, чтобы вспомнить его талант и его работу в жизни.

В 2022 году годовщина ее смерти также снова совпадает с празднованием Страстной недели, и из года в год Даяна Хаймес находится в глазах своих последователей, чтобы узнать, как она будет отдавать ей должное, однако на этот раз она раскрыла что-то другое, так как вдова художника счастливо влюблена.

Через раунд «вопросов и ответов», который она назвала «Давайте поговорим тогда», Хаймес была допрошена своими последователями с вопросом: «Что они сделают с Мартином 14-го?»

Вдова художника ответила, что, хотя она не согласна с определенными видами деяний, совершаемых перед могилой покойного художника, она очень уважает убеждения своих последователей.

«Со своей стороны ничего, ничего, я никогда не соглашался с такими вещами, которые ходят на кладбище, приносят мариачи, играют на коробке, гуачараке, аккордеоне. Это очень респектабельно, но я не разделяю эти вещи», - сказала Даяна Хаймес через свои «Истории».

Foto: Colprensa/Q'hubo Barranquilla

Тем не менее, она дала понять, что предпочитает посещать кладбище рано утром в компании своей дочери Паулы Елены Диас, разделяя интимный момент, потому что через определенное время к могиле Мартина Элиаса начинает прибывать все больше людей.

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Другие вопросы, на которые Даяна Хаймес ответила в ходе общения со своими подписчиками, были больше сосредоточены на теме ее личной жизни, плохих комментариях, которые она получает от некоторых людей в социальных сетях, и времени, которое она провела со своим новым партнером.

Там он сказал, что относительно того, что другие люди говорят о своем поведении, существуют разные мнения: «Все зависит от того, услышите ли вы это от человека, которого я никогда в жизни не лечил и даже не знаю меня, это неправильно в голове... если вы услышите это от члена семьи или друга, он будет говорить Интересно вам, и если это исходит от кого-то обиженного или неудобного со мной, он не будет хорошо говорить с вами».

Что касается того, когда она официально представит своего парня, через социальные сети, Даяна Хаймес ответила, что «когда-нибудь».

Вот полное содержание Dayana Jaimes :

Вдова художницы призналась, что ей не нравится то, что перед могилой ее покойного мужа стоят вальенаты

Реакция не заставила себя долго ждать, потому что развлекательный портал Rechismes отвечал за тиражирование контента, в котором он получил сотни комментариев, в которых говорилось: «Это их мысль, и они должны ее уважать, это был не кто-то в жизни Мартина Элиаса»; «Я не понять обиду некоторых из них по отношению к ней, возможно, они думают, что ей было легко быть женой певицы»; «это очень правда, вы хотите оплакивать своих умерших спокойно, а не с шумом аккордеона»; «она не знает, каким был Мартин для своих последователей и тем более будучи одним из лучших певцов» , среди прочего.

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