Видео: Даяна Хаймес рассказала, что будет делать 14 апреля в годовщину смерти Мартина Элиаса

Приближается особая дата для поклонников музыки Мартина Элиаса, который погиб в дорожно-транспортном происшествии, покидая одно из своих выступлений на дороге, ведущей в Сан-Онофре, Сукре, 14 апреля 2017 года.
Через пять лет после его смерти последователи исполнителя таких песен, как «Абрете» и «Те амаре», продолжают вспоминать его кумира данями, начиная от событий, на которых собираются различные экспоненты валленато, чтобы вспомнить его талант и его работу в жизни.
В 2022 году годовщина ее смерти также снова совпадает с празднованием Страстной недели, и из года в год Даяна Хаймес находится в глазах своих последователей, чтобы узнать, как она будет отдавать ей должное, однако на этот раз она раскрыла что-то другое, так как вдова художника счастливо влюблена.
Через раунд «вопросов и ответов», который она назвала «Давайте поговорим тогда», Хаймес была допрошена своими последователями с вопросом: «Что они сделают с Мартином 14-го?»
Вдова художника ответила, что, хотя она не согласна с определенными видами деяний, совершаемых перед могилой покойного художника, она очень уважает убеждения своих последователей.
«Со своей стороны ничего, ничего, я никогда не соглашался с такими вещами, которые ходят на кладбище, приносят мариачи, играют на коробке, гуачараке, аккордеоне. Это очень респектабельно, но я не разделяю эти вещи», - сказала Даяна Хаймес через свои «Истории».
Тем не менее, она дала понять, что предпочитает посещать кладбище рано утром в компании своей дочери Паулы Елены Диас, разделяя интимный момент, потому что через определенное время к могиле Мартина Элиаса начинает прибывать все больше людей.
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Другие вопросы, на которые Даяна Хаймес ответила в ходе общения со своими подписчиками, были больше сосредоточены на теме ее личной жизни, плохих комментариях, которые она получает от некоторых людей в социальных сетях, и времени, которое она провела со своим новым партнером.
Там он сказал, что относительно того, что другие люди говорят о своем поведении, существуют разные мнения: «Все зависит от того, услышите ли вы это от человека, которого я никогда в жизни не лечил и даже не знаю меня, это неправильно в голове... если вы услышите это от члена семьи или друга, он будет говорить Интересно вам, и если это исходит от кого-то обиженного или неудобного со мной, он не будет хорошо говорить с вами».
Что касается того, когда она официально представит своего парня, через социальные сети, Даяна Хаймес ответила, что «когда-нибудь».
Вот полное содержание Dayana Jaimes:
Реакция не заставила себя долго ждать, потому что развлекательный портал Rechismes отвечал за тиражирование контента, в котором он получил сотни комментариев, в которых говорилось: «Это их мысль, и они должны ее уважать, это был не кто-то в жизни Мартина Элиаса»; «Я не понять обиду некоторых из них по отношению к ней, возможно, они думают, что ей было легко быть женой певицы»; «это очень правда, вы хотите оплакивать своих умерших спокойно, а не с шумом аккордеона»; «она не знает, каким был Мартин для своих последователей и тем более будучи одним из лучших певцов» , среди прочего.
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