Видео: Андреа Вальдири беременна? слухи растут

Andrea Valdiri, bailarina barranquillera, recibió una lectura del tarot que le dio buenas noticias en lo amoroso. Foto: Instagram

После того, как социальные сети были шокированы публикациями некоторых влиятельных лиц и членов семьи Андреа Вальдири, когда они получили пригласительный билет на ее брак с аудиовизуальным продюсером Фелипе Сарумой, пользователи сети поставили на стол дискуссию о новой беременности танцовщицы барранкильеры.

По данным развлекательного портала «Rechsimes», было несколько интернет-пользователей, которые начали слухи, что бизнесвумен будет беременна третьим ребенком.

В публикации говорится о появлении Андреа Вальдири в одном из ее эссе со своей рабочей командой и в одном из движений, которые делает генератор контента, видно, как ее утроба выглядит по-другому и несколько выраженно, поэтому спекуляции о прибытии нового члена семьи Сарума Валдири они расстреливают.

Тем не менее, другие комментарии указывают на то, что танцовщица может быть не беременна, а просто представляет некоторые проблемы с пищеварением, а также, что она может переживать гормональные изменения, которые делают ее живот более воспаленным, чем обычно.

Вот полное содержание Андреа Вальдири :

Танцовщица репетировала со своей рабочей командой и зажгла слух о прибытии в семью нового члена

Публикация, размещенная в профиле страницы Rechismes, уже превысила 151 000 просмотров и почти 3000 лайков интернет-пользователей, которые также выразили свое мнение о ней с помощью таких сообщений, как: «Я заметил то же самое»; «Это операция, которая оставила его таким, вы только делаете всех женщин беременными»;» Если вы не знали, когда вы в свой день, ваш живот так набухает»; «Правда в том, что Йина не лгала в тот раз, и она была толстой с момента последнего липо», среди прочих.

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Следует напомнить, что в прошлом то же самое происходило с беременностью Гриси Рендон, которая несколько месяцев пыталась скрыть процесс беременности, прежде чем признаться в прямом эфире со своим партнером Майком Баией, что они ожидают своего первенца. сын.

В то время переводчик «Поцелуев» сказал забавное сообщение, в котором цитировалось: «А как насчет того, чтобы это было всего лишь несколько лишних килограммов». Однако слухи росли, когда их первенец вырос в ее утробе и показал, что они ждали сладкого ожидания.

Еще одним генератором контента, который также стал жертвой такого подтверждения в социальных сетях, была Луиза Фернанда W, так как программа сплетен «Lo Sé Todo» поделилась в своем аккаунте в Instagram клипом, показывающим живот пайсы более выраженным.

Недовольные записью, журналисты программы искали место, чтобы поговорить со знаменитой парой, которая делилась на мероприятии Дэнни Марина, который отпраздновал свою 20-летнюю артистическую карьеру, чтобы спросить о слухах о беременности.

«Все, что я вам говорю, это подождать, пока живот вырастет, и посмотреть, правда ли это», — объяснила Луиза Фернанда В., а Пайп Буэно рассмеялась: «Что я могу вам сказать? , которая находится примерно на 46 часах беременности».

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