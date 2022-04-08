Висенте Фокс обвинил AMLO в росте цен: «Это только ухудшило ситуацию»

Бывший президент Мексики Висенте Фокс Кесада поставил под сомнение экономические решения, принятые администрацией президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO).

И дело в том, что в последние дни в стране было объявлено о повышении цен на базовую корзину, поэтому бывший президент обвинил Табаскеньо и заверил его, что с тех пор, как он вступил в должность, «дела стали хуже» в стране.

Он также указал, что меры, предложенные федеральным правительством, окажут влияние на социальную сферу, поэтому призвал Лопеса Обрадора действовать до того, как истечет его время.

«Увеличение количества продуктов питания связано с высокими социальными издержками и влияет на ожидания: Minuta Banxico. Чтобы просветить нас, примите решительные меры в этом отношении! Скажи Лопесу, что время на исходе, а дела только ухудшились!» , написал он в этот четверг, 7 апреля.

Vicente Fox cuestionó la inflación en el país (Foto: Twitter/@VicenteFoxQue)

Послание бывшего президента появилось через три дня после того, как будет объявлено возможное ограничение цен на основные продукты корзины с целью сдерживания инфляции.

И дело в том, что на утренней конференции 4 апреля глава федеральной исполнительной власти сообщил, что вся его команда работает над планом сдерживания цен и тем самым помощи мексиканским гражданам.

Los precios de la canasta básica están a la alza en México (Foto: Andina)

Он указал, что, как и в случае с другими продуктами, такими как газ, бензин, и это лишь некоторые из них, существует возможность максимального ценового ограничения.

«Если необходимо, во-первых, производство, но если мы видим, что маржа... что происходит с бензином, вы понимаете (...), чтобы привести пример, в случае газа он пошел вверх и было определено, чтобы установить максимальные цены, и это помогло нам контролировать», - сказал он.

Andrés Manuel indicó que se prevé un tope al costo de los productos (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro.com) Galo Cañas

Между тем, в этот четверг Национальный институт статистики и географии (Inegi) объявил, что уровень инфляции в стране вырос до 7,45%, что является самым высоким уровнем, когда-либо зарегистрированным в 2001 году, когда правил Фокс.

По данным института, это увеличение отразится на стоимости энергии, продовольствия и сельскохозяйственной продукции.

«В марте инфляция в Мексике составляла 7,45% в год — уровень, которого не наблюдалось с января 2001 года, умеренно превысив ожидания и подтвердив сохранение инфляционного давления», — пояснила Габриэла Силлер, директор по экономическому анализу Базового банка.

Было также указано, что месячная ставка составила 0,99%, что является самым высоким показателем с 1998 года, когда он составлял 1,17%.

El costo de los alimentos podría seguir aumentando (Foto: Europa Press) Europa Press

Кроме того, было добавлено, что в случае базовой корзины повышение отразится на цене яйца, авокадо, лука, помидоров. А также в сфере услуг электроснабжения, пакетных туристических услуг и воздушного транспорта.

Однако Inegi была не единственным учреждением, которое предотвратило такие экономические действия, поскольку Консультативная группа по сельскохозяйственным рынкам (GCMA) указала, что цены выросли на 13,1% по сравнению с первым месяцем этого года.

При этом особое внимание уделяется тому факту, что наибольший рост пришелся на белковые продукты животного происхождения, где выделяются курица, яйцо, а также говядина и свинина.

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