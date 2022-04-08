Неудержимый! Мария Камила Осорио вышла в полуфинал Кубка Колсанитас 2022

Днем в эту пятницу, 8 апреля, защитник Кубка Колсанитас Мария Камила Осорио встретилась в четвертьфинале с российской футболисткой Элиной Аванесян.

Осорио одержал третью победу подряд на WTA 250 Open в Боготе после победы в двух сетах [6-1] и [6-4] 170-м турецком теннисисте в рейтинге WTA.

Кукутенья, которая в настоящее время занимает 33-е место в рейтинге WTA, продолжала демонстрировать свой фаворит на чемпионате Колумбии, проводимом на Центральном корте загородного клуба Боготы, одержав 38-ю победу в профессиональных турнирах в индивидуальной категории женщин.

20-летней спортсменке понадобился час и 30 минут, чтобы сохранить матч с европейкой и выделилась во втором очке третьей игры мощной кросс-неудачей, которая классифицировала ее как кандидата на победу над болельщиками:

Северный Сантандер настаивал на своей формуле, и результаты нашли отражение в ошибках Аванесяна.

Это был решающий матчпойнт Осорио в финале 6-4 с преимуществом колумбийки, которая поставила ее в число четырех лучших теннисисток в соревновании:

На следующем этапе соревнования (полуфинал) Мария Камила встретится с бразилькой Лаурой Пигосси, 212 номером в рейтинге WTA, и это обязательство будет исполнено в эту субботу, 9 апреля, в 10:00 по колумбийскому времени:

Вот как выглядит отборочный стол Кубка Колсанитас 2022 года:

Следует помнить, что Осорио также выступает в парном разряде в Кубке Колсанитас 2022 года, а также является полуфиналистом в этой категории со своей бразильской одноклубницей Беатрис Хаддад Майя, с которой 6 апреля он победил в двух сетах [6 (4) - 7 (6) (6)) (6) (6) (6)) и [5-7] дуэт, образованный греком Валентини Валентини Грамматикопулу и россиянкой Аминой Аншба.

Теперь Осорио Серрано и Хаддад Майя встретятся с парой, сформированной австралийкой Астра Шарма и индонезийкой Алдилой Сутджиади на этапе четырех лучших пар в эту пятницу днем в 15:00 по колумбийскому времени.

Между тем, это классификация на парный титул, которая была неуловимой для Кукутеньи в ее карьере профессионала и в которой также соревнуются колумбийцы Мария Фернанда Эрасо и Юлиана Лисарасо:

Cuadro de clasificación, Copa Colsanitas 2022, dobles

Защита титула, а также два других потенциальных достижения в ее рекорде станут вызовом представительницы Колумбии по теннису среди женщин, которая приходит от участия в Indian Wells Open в США; WTA 250 в Монтеррее; WTA 250 в Гвадалахаре и Australian Open 2022.

Матчи Марии Камилы Осорио и других участников Кубка Колсанитас 2022 года можно будет увидеть через сигнал Star Plus и DirecTV Sports Colombia до 10 апреля.

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