Структура «ООН-женщины» и Международный олимпийский комитет содействовали открытию спортивных площадок для 1236 девочек из уязвимых районов

В Аргентине 60 процентов подростков в возрасте от 13 до 17 лет не занимаются какими-либо внеклассными физическими или спортивными занятиями. Сосредоточив внимание на женщинах, этот процент возрастает до 70 процентов. Эти данные взяты из Социальной обсерватории спорта, которой руководят Институт высших социальных исследований Университета Сан-Мартин и Министерство туризма и спорта страны. Кроме того, из общего числа подростков, которые не занимаются какой-либо внеклассной физической активностью, 74,2 процента относятся к самому низкому социально-экономическому уровню, а 71,7 процента проживают в деревнях или поселках.

В ответ на эту проблему Структура «ООН-женщины» и Международный олимпийский комитет решили реализовать программу «Одна победа ведет к другой» (UVLO) в городе Буэнос-Айрес. Инициатива заключается в создании физически и эмоционально безопасных мест для занятий спортом в целях укрепления лидерства, самооценки, здоровья, расширения экономических прав и возможностей и предотвращения гендерного насилия. Это предложение предназначено для девочек в возрасте от 13 до 18 лет, живущих в уязвимых районах.

UVLO возникла в Бразилии как социальное наследие Олимпийских игр 2016 года в Рио. В Аргентине предполагалось внедрить его после Юношеских Олимпийских игр, которые состоялись в 2018 году и, наконец, состоялись в 2021 году.

Con el apoyo de ONU Mujeres, el Comité Olímpico Internacional y otras entidades internacionales, 46 organizaciones comunitarias de la Ciudad de Buenos Aires abrieron espacios deportivos para 1.236 chicas de entre 13 y 18 años durante 2021 (Imagen: gentileza Una Victoria Lleva a la Otra)

По оценкам Unicef, во всем мире девочки тратят на уход за детьми на 40% больше времени, чем мальчики. Больше работы по дому означает меньше времени для игр, обучения и занятий спортом. Неравенство растет по мере взросления девочек, поскольку в возрасте от 10 до 14 лет они тратят на уход за детьми на 50% больше времени.

В подростковом возрасте женщины получают меньше стимулов, чем их сверстники-мужчины, к развитию спортивных навыков, меньше самостоятельности в отношении своего тела и несут ответственность за охрану своего сексуального и репродуктивного здоровья. Спорт, помимо укрепления физического и психического здоровья, является мощным инструментом разрушения гендерных стереотипов и ролей, порождающих дискриминацию, насилие и неравенство. По данным налогового отдела, специализирующегося на насилии в отношении женщин, около 90% жертв сексуального насилия в стране составляют женщины. Почти 40% из них моложе 18 лет.

Целью UVLO является устранение гендерного неравенства и стереотипов и содействие всестороннему развитию в подростковом возрасте и жизни, свободной от дискриминации и насилия.

В течение 2021 года инициатива была реализована в городе Буэнос-Айрес при поддержке Women Win и совместно с Фондом изучения и исследований женщин (FEIM), Фондом SES - Устойчивое развитие, образование, солидарность и Министерством человеческого развития и среды обитания правительства Город Буэнос-Айрес. Семинары и спортивные занятия были проведены в 46 общинных организациях в целях содействия всестороннему обучению молодых женщин в четырех тематических областях: лидерство и чувство собственного достоинства; сексуальное и репродуктивное здоровье и права; права и искоренение насилия в отношении женщин и девочек; и профессиональная и финансовые цели и планирование.

Пространства для них

«Мы начали с диагноза, что в популярных районах нет мест для подростков. Сосредоточившись на девушках, можно увидеть, что они занимались уходом или домашними делами. Для них не было предложений по отдыху или спорту», — говорит Найла Прокопио, координатор внедрения UVLO FEIM.

В течение первого года пандемии было проведено картирование, чтобы узнать об организациях и посмотреть, возможно ли реализовать программу. Затем основания и стыки были собраны вместе. В январе 2021 года предложение о его запуске начало дорабатываться.

Подготовка координаторов и инструкторов началась 26 января. Первый этап обучения включал 10 виртуальных встреч организации Empodera, которая уже внедрила программу в Бразилии. Там цель состояла в том, чтобы передать методологию программы и подумать о том, почему это эксклюзивная спортивная программа для девочек, подумать о том, как создать физически и эмоционально безопасные пространства для участников программы и как действовать в случаях жестокого обращения, делиться опытом и учиться у различных педагогическая и реализация программы.

Одна из проблем, с которыми столкнулась программа на местном уровне, связана с неоднородностью 46 участвующих организаций. « Было все, от клубов с большей структурой и опытом до столовых, в которых впервые предлагалось проводить мероприятия для подростков . Некоторые организации имели собственные возможности для разработки предложения, а другие обращались в государственные суды или в большие парки», — говорит Прокопио.

Las adolescentes le dedican un 50 % más de tiempo a las tareas domésticas y de cuidado que sus pares varones y tienen menos oferta de espacios para el deporte y la recreación (Imagen: gentileza Una Victoria Lleva a la Otra)

Еще одна проблема связана с территориальными переговорами. «Нам приходилось договариваться о днях и времени с группами мужчин по всему пространству. В некоторых случаях все было хорошо, но в других были ситуации, когда оценивалось, что создаваемое не хорошо, рискованно, и было искано другое место», - говорит Прокопио.

Впечатления

Анабела Родригес является президентом клуба Malvinas Argentinas, одной из организаций, которая находится в парке Чакабуко. «Девочки приходили каждую субботу. Были две группы по 20 человек: одна с 10 до 12 часов, другая с 12 до 14 часов, где занимались гандболом, футболом, хоккеем и волейболом. Мы использовали общественный суд, и с большими усилиями нам удалось заставить сообщество понять, что с 10 до 14 эта область была для них», - говорит он.

Родригес вспоминает, что сначала девушки, которые в основном жили в Бахо-Флоресе, выглядели очень индивидуалистично. «Часто звучала фраза: «Если ты не заботишься о себе, никто не заботится о тебе». В спорте это означало, что они не передавали мяч. Мы много работаем над групповым характером. В конце года девочки сказали, что не чувствуют себя одинокими и что нахождение вместе сделало их сильнее», - говорит она.

Родригес ожидает, что в этом месяце клуб возобновит спортивные мероприятия: «Идея состоит в том, чтобы продолжать генерировать предложения для девочек и продолжать работать в гендерном ключе».

Какова методология

Лозунг заключался в том, что каждая районная организация должна иметь тренера и фасилитатора. Инициативу реализовали 128 тренеров и фасилитаторов. «Программа нацелена на то, чтобы фасилитаторы и тренеры были связаны с организациями. Это оставшаяся установленная мощность на территории», — говорит Даниэла Девото, координатор внедрения UVLO Fundación SES.

Первые встречи прошли в период с марта по октябрь прошлого года. «Мы приехали в то время, когда многие подростки потеряли связь с сетевыми пространствами из-за пандемии», — говорит Лиза Солмирано, референт Структуры «ООН-женщины».

Предложение охватило 1236 подростков, проживающих в популярных районах. UVLO удалось повысить уверенность в себе и облегчить доступ к информации о здоровье, правах, расширении экономических прав и возможностей и финансовом планировании.

Los talleres de Una Victoria Lleva a la Otra incluyen, además de la práctica deportiva, espacios de reflexión e información sobre salud y derechos (Imagen: gentileza Una Victoria Lleva a la Otra)

Методология программы основана на модели, разработанной организацией Women Win, и основана на двух принципах: доступ к спорту в безопасных местах и развитие жизненных навыков. Эта стратегия реализуется с помощью четырех модулей, которые проводятся в течение минимального периода в шесть месяцев в формате семинара для 25 участников на группу. В первый час участники проводят спортивную практику, которую проводят преподаватели, прошедшие обучение методике. Во второй час одна и та же группа девушек участвует в раундах диалога, театра, видеовыставок и игр, а также в других динамиках, которые сопровождаются фасилитатором.

После первого этапа внедрения UVLO концентрирует свои усилия на распространении методологии с помощью семинаров и практикумов и повышении осведомленности частного и государственного секторов о потенциале такого подхода для достижения целей гендерного равенства. «Программа обладает очень высоким потенциалом масштабируемости и тиражируемости. Я думаю, что даже в провинциях во внутренних районах страны это могло бы оказать большее влияние», — говорит Солмирано.

Что касается воздействия UVLO, представитель Структуры «ООН-женщины» говорит: «С помощью программы мы смогли подтвердить, что девочки-подростки заинтересованы в спорте, если им будут предоставлены безопасные места для занятий спортом. Должно появиться все больше и больше спортивных предложений с учетом гендерного аспекта. Многие девушки по окончании программы почувствовали себя более уверенными и уверенными в том, что они озвучивают свои голоса. Еще одним интересным эффектом стало расширение общественных сетей. Организации связались друг с другом и узнали о методологиях работы с этим возрастным диапазоном».

El modelo de Una Victoria Lleva a la Otra es formar una entrenadora y una facilitadora en cada espacio para que puedan continuar con las actividades de forma autónoma (Imagen: gentileza Una Victoria Lleva a la Otra)

Лучший результат: держитесь вместе

Магали Саакяну 19 лет, он учится техник по социальному вмешательству в Национальном университете Авелланеды, играет в мини-футбол в соседнем клубе и был фасилитатором UVLO в центре, расположенном в Сильданьесе. Она является членом политической организации La Colectiva.

Fundación SES пригласил La Colectiva принять участие в программе, и от организации они позаботились о регистрации. Листовки раздавались и распространялись из уст в уста. Встречи проходили по субботам, и выбор был сделан на занятия волейболом.

«В районе, где настала моя очередь, самая большая проблема заключалась в том, что девочкам было трудно разговаривать. Когда вопрос был задан в пространстве размышлений, никто не ответил. По мере продвижения программы доверие было укреплено, и они многое открылись. Были очень насыщенные дебаты, в ходе которых было многому научилось. Мы смогли узнать о проблемах, которые мы раньше натурализовали», - говорит Саакян.

Сегодня группа все еще активна, и это лучший результат. Саакян резюмирует: «Девушки организуются для игры в волейбол друг с другом в парке Авелланеда. Они больше никогда не останутся одни, они больше не будут чувствовать, что не могут ни с кем поговорить. Ткацкие сетки — очень важная вещь, которая меняет вашу жизнь».

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