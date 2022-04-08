В ознаменование 209 лет со дня основания Барранкилья празднует театральными и культурными танцами

Барранкилье исполнилось 209 лет со дня возведения города сегодня, в четверг, 7 апреля, и в ознаменование годовщины основания La Arenosa Министерство культуры подготовило сборник мероприятий, включая передвижную выставку Иберо-американского театрального фестиваля в Боготе, составленную из четырех компаний.

Вот как в этот четверг, 7 апреля, и в пятницу, 8 апреля, с 4:00 дня до 8:00 вечера группа известных мексиканских катрин выйдет на улицы Баррио Абахо и Реболо под звуки мариачи с их эффектностью. Клоуны Мексики займут парк 11 ноября и Святое Сердце.

Со своей стороны, Народный институт культуры Кали проведет собрание «Десаррайго», с помощью которого он нарисует большую карту Колумбии на площади Пласа-де-ла-Пас и Гран-Малекон. В то время как зрительный зал Фабрики культуры станет сценой, на которой будут приветствовать таланты, окончившие окружную школу искусств с их работами «La Tierra Insomne» или «La Puta Madre».

Museo en vivo - это программа Музея карнавала Барранкильи для передачи знаний деятелей, которая позволяет оживленно познакомиться с их историями, традициями и ритуалами для сохранения и знаний, которые делают карнавал Барранкильи живым наследием для Колумбии и всего мира.

Аналогичным образом, в субботу, 9 апреля, с 17:00 состоится встреча соседей традиционной игры «чекитас» и «бола» в гонке 53 с calle 47, так называемым «Уголок движения» в Баррио Абахо.

Празднование продолжится 10 апреля, когда спортсмены Рио примут участие в марафоне Barranquilla 21k, мероприятии, организованном Спортивным клубом свободного триатлона и Университетом побережья, которое сами туристы и туристы смогут посетить, чтобы встретиться с марафонцами.

Кроме того, по выходным в честь карнавала в Барранкилье, который будет открыт 365 дней в году, по данным мэрии Ла-Ареносы, активизация местных талантов, художественных, культурных, спортивных и макродеятелей.

Мэр Барранкильи Альфредо Карбонелл объявил, что у округа есть «большая» повестка дня и что он ожидает, что сообщество присоединится к партии, отметив, что округ проводит работы, которые выведут город на «самый высокий» уровень развития.

Карбонелл, согласно информации из Эль-Эральдо, также сообщил, что Ареноса готовится продолжать делать ставки на такие проекты, как восстановление болота Майоркин и превращение Барранкильи в город биоразнообразия.

«Мы продолжаем делать ставки на крупные события, такие как Панамериканские игры 2027 года, чтобы продолжать проводить спортивные и культурные мероприятия, чтобы стать столицей событий, что означает возможности трудоустройства и предпринимательства для людей», - добавил мэр.

Со своей стороны, окружной секретариат культуры Мария Тереза Фернандес подчеркнула, что Барранкильерос положительно отреагировал на программу, посвященную 209-летию города.

«У нас было много взаимодействия через социальные сети, где нас спрашивают, каковы графики, спектакли, кто приходят театральные труппы, и другие городские события также породили довольно большие ожидания», - сказал Фернандес.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: