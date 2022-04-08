Так будет работать TransMilenio во время Страстной недели в Боготе

Transmilenio system buses are seen during rush hour before the start of a mandatory total isolation decreed by the mayor's office, amidst an outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Bogota, Colombia January 7, 2021. REUTERS/Luisa Gonzalez

В заявлении мэрия Боготы уточнила, что TransMilenio будет работать в обычные часы и работать в дни Страстной недели.

Во-первых, в четверг, 14 и в пятницу, 15-е праздничные дни, магистральная система будет работать в те же часы работы с понедельника по субботу, с 4:00 до 22:00.

Что касается автобусов Интегрированной системы общественного транспорта (SITP), мэрия предложила пользователям ознакомиться с приложением TransmiApp, поскольку транспортные средства не запускаются и не заканчиваются одновременно. С помощью этого инструмента пассажиры смогут проверять поездки в режиме реального времени и, таким образом, планировать свои маршруты.

Национальная полиция запустила план Страстной недели «Будь увлечен жизнью», в котором участвуют 90 000 мужчин и женщин, 54 600 из которых будут посвящены исключительно мероприятиям, связанным со спокойствием, защитой и удобством путешествий путешественников в эту Большую неделю.

В общей сложности 11 000 мужчин и женщин будут служить полицейскими в 3061 церкви и религиозном храме, а 3300 человек будут размещены в 569 туристических объектах по всей стране.

Общий компонент полицейского компонента на Пасху также включает: 29 000 полицейских для наблюдения, 5900 из Департамента дорожного движения и транспорта, 2500 сотрудников по туризму и окружающей среде (Управление защиты и специальных служб), 600 сотрудников Управления по борьбе с наркотиками, 300 сотрудников полиции Авиационный район, 1500 карабинеров, 3200 из Департамента разведки, 600 из Управления по борьбе с похищениями людей и вымогательством, 700 из налоговой и таможенной полиции, 1600 из Управления уголовных расследований и Интерпола и 7500 из Национального директората школ.

В настоящее время учреждение располагает 31 вертолетом, 13 самолетами и 35 беспилотными летательными аппаратами для поддержки задач контроля и наблюдения с воздуха.

7 апреля мэр Клаудия Лопес представила меры безопасности и план мобильности, которые будут реализованы в столице Колумбии во время Страстной недели.

«Мы готовимся к Страстной неделе, особому сезону размышлений для граждан и для тех из нас, кто исповедует католическую веру», - сказал мэр Боготы, напомнив, что за это время тысячи людей из Боготы покидают столицу и прибывают тысячи туристов. Президент заверил, что Министерство мобильности, Дорожная полиция и Богота - столичный регион создали кадровые и логистические группы для плана исхода и возвращения, в рамках которого, по оценкам, в период с 8 по 17 апреля будет мобилизовано около 760,00 автомобилей.

В девяти выездных и въездных коридорах города будут размещены планы светофоров, транзитное оборудование, логистика и краны, которые будут поддерживать бесперебойное движение путешественников, сообщили в мэрии.

Для возвращения путешественников в воскресенье, 17 апреля, будет работать региональный пик и планшет.

До полудня ограничений на въезд не будет. С полудня до 16:00 въезд в Боготу смогут только автомобили, последняя цифра номерного знака которых является четным номером. С 16:00 до 20:00 это смогут делать только автомобили с нечетными номерными знаками.

Этот региональный пик и тарелка был успешным, он позволил людям вернуться тихо, с меньшим количеством аварий, с большим потоком, адекватной и разумной скоростью и более комфортным способом.

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