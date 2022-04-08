Так будет сыгран 15-й день лиги BetPlay

До конца регулярного этапа осталось всего шесть дат, и в эти выходные колумбийский профессиональный футбол вернется с несколькими интересными обязательствами между лидерами Millonarios и Atlético Nacional, командами, которые сохранят превосходство на этом этапе чемпионата.
Миллионеры примут своего другого соперника на заднем дворе, Equidad Seguros; в последнем матче «Ambassadors» потеряли возможность увеличить лидерство в борьбе за повышение позиций в текущем турнире. С другой стороны, Equidad Seguros сравняли счет в предыдущем матче и едва набрали очко.
Обязательство для Мильонариоса, который приходит с кровью в глазу после проигрыша Америке де Кали 2-3, кроме того, «Ambassadors» вступил в нерегулярную фазу, выиграв 3 матча и 1 проиграв.
Еще один выдающийся матч - матч, который состоится в Атанасио Жирардо между «Атлетико Насьональ» и «Америка де Кали», в котором «Красные дьяволы» будут стремиться выиграть очки со своим новым стратегом Александре Гимарайншем; В Барранкилье Депортиво Кали будет стремиться победить Джуниора на Стадион Метрополитано.
Также заслуживают внимания поединки колерос, Униона Магдалены против Патриотаса, команд, которые стремятся не спускаться, в то время как Энвигадо против Санта-Фе стремятся выйти на хоум-ран.
Расписание БетПлей Лига ДИМАЙОР I-2022
8 апреля
Миллионеры против капитала
Хора: 20:00
Стадион: Эль Кампин
Телевидение: Win+
9 апреля
Депортес Толима vs Голден Иглз
Хора: 16:05 вечера
Стадион: Мануэль Мурильо Торо
Телевидение: победа/победа +
Унион Магдалена против Патриотаса
Хора: 18:10 вечера
Стадион: Сьерра-Невада
Телевидение: победа/победа +
Депортиво Кали vs Юниор
Хора: 20:15 вечера
Стадион: Депортиво
Телевидение: Win+
10 апреля
Энвигадо vs Индепендьенте Санта-Фе
Хора: 15:00
Стадион: Полидепортиво Сур
Телевидение: Win+
Атлетико Насьональ vs Америка де Кали
Хора: 17:30
Стадион: Атанасио Хирардот
Телевидение: Win+
Альянца Петролера vs Индепендьенте Медельин
Хора: 19:35
Стадион: Даниэль Вилла Сапата
Телевидение: Win+
11 апреля
Ягуары против Онсе Калдас
Хора: 17:30
Стадион: Жарагуай
Телевидение: победа/победа +
Спорт Пасто vs Депортиво Перейра
Хора: 19:40 вечера
Стадион: Департамент Либертад
Телевидение: победа/победа +
12 апреля
Атлетико Букараманга vs Кортулуа
Хора: 19:40 вечера
Стадион: Альфонсо Лопес
Телевидение: победа/победа +
Отметим, что первые квалификации на следующий раунд — это «Атлетико Насьональ», «Депортес Толима» и «Мильонариос».
Из других новостей следует отметить, что в эту пятницу, 8 апреля, жеребьевка состоится с 13:00 с передачей Win Sports+, чтобы определить ключи к раунду 16 Кубка Димайора Betplay, где они уже посеяны; Юниор, Насьональ, Мильонариос, Толима, Кали, Экидад, Америка и Медельин .
В предыдущем матче этого соревнования Индепендьенте Санта-Фе вышел в 1/8 раунда Кубка Димайора Бетплей, победив Депортиво Пасто со счетом 4:0 по сумме двух матчей. «Вулканики» не преодолели сложную задачу победы в столице республики, чтобы иметь шанс выйти в следующий этап турнира.
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