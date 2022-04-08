Так будет сыгран 15-й день лиги BetPlay

TUNJA. Agosto 15 de 2021. Patriotas Boyacá y el Atlético se enfrentaron en juego válido por la fecha 5 de la Liga BetPlay II en el estadio La Libertad de la ciudad de Tunja. (Cortesía Dimayor)

До конца регулярного этапа осталось всего шесть дат, и в эти выходные колумбийский профессиональный футбол вернется с несколькими интересными обязательствами между лидерами Millonarios и Atlético Nacional, командами, которые сохранят превосходство на этом этапе чемпионата.

Миллионеры примут своего другого соперника на заднем дворе, Equidad Seguros; в последнем матче «Ambassadors» потеряли возможность увеличить лидерство в борьбе за повышение позиций в текущем турнире. С другой стороны, Equidad Seguros сравняли счет в предыдущем матче и едва набрали очко.

Обязательство для Мильонариоса, который приходит с кровью в глазу после проигрыша Америке де Кали 2-3, кроме того, «Ambassadors» вступил в нерегулярную фазу, выиграв 3 матча и 1 проиграв.

Еще один выдающийся матч - матч, который состоится в Атанасио Жирардо между «Атлетико Насьональ» и «Америка де Кали», в котором «Красные дьяволы» будут стремиться выиграть очки со своим новым стратегом Александре Гимарайншем; В Барранкилье Депортиво Кали будет стремиться победить Джуниора на Стадион Метрополитано.

Также заслуживают внимания поединки колерос, Униона Магдалены против Патриотаса, команд, которые стремятся не спускаться, в то время как Энвигадо против Санта-Фе стремятся выйти на хоум-ран.





Расписание БетПлей Лига ДИМАЙОР I-2022

8 апреля

Миллионеры против капитала

Хора: 20:00

Стадион: Эль Кампин

Телевидение: Win+

9 апреля

Депортес Толима vs Голден Иглз

Хора: 16:05 вечера

Стадион: Мануэль Мурильо Торо

Телевидение: победа/победа +

Унион Магдалена против Патриотаса

Хора: 18:10 вечера

Стадион: Сьерра-Невада

Телевидение: победа/победа +

Депортиво Кали vs Юниор

Хора: 20:15 вечера

Стадион: Депортиво

Телевидение: Win+

10 апреля

Энвигадо vs Индепендьенте Санта-Фе

Хора: 15:00

Стадион: Полидепортиво Сур

Телевидение: Win+

Атлетико Насьональ vs Америка де Кали

Хора: 17:30

Стадион: Атанасио Хирардот

Телевидение: Win+

Альянца Петролера vs Индепендьенте Медельин

Хора: 19:35

Стадион: Даниэль Вилла Сапата

Телевидение: Win+

11 апреля

Ягуары против Онсе Калдас

Хора: 17:30

Стадион: Жарагуай

Телевидение: победа/победа +

Спорт Пасто vs Депортиво Перейра

Хора: 19:40 вечера

Стадион: Департамент Либертад

Телевидение: победа/победа +

12 апреля

Атлетико Букараманга vs Кортулуа

Хора: 19:40 вечера

Стадион: Альфонсо Лопес

Телевидение: победа/победа +

Отметим, что первые квалификации на следующий раунд — это «Атлетико Насьональ», «Депортес Толима» и «Мильонариос».

Из других новостей следует отметить, что в эту пятницу, 8 апреля, жеребьевка состоится с 13:00 с передачей Win Sports+, чтобы определить ключи к раунду 16 Кубка Димайора Betplay, где они уже посеяны; Юниор, Насьональ, Мильонариос, Толима, Кали, Экидад, Америка и Медельин .

В предыдущем матче этого соревнования Индепендьенте Санта-Фе вышел в 1/8 раунда Кубка Димайора Бетплей, победив Депортиво Пасто со счетом 4:0 по сумме двух матчей. «Вулканики» не преодолели сложную задачу победы в столице республики, чтобы иметь шанс выйти в следующий этап турнира.

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