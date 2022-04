Это четыре самых популярных художественных произведения на Netflix в мире

Были обнародованы самые популярные выдумки потребителей Netflix, и в этом рейтинге латиноамериканская фантастика, аргентинская постановка Granizo (All Hail), в главной роли Гильермо Франчелла, актер оскароносного лауреата премии «Оскар» «Тайна его глаз». И, как и ожидалось, второй сезон Бриджертона также достиг первого места с ошеломляющими цифрами.

Во втором сезоне «Бриджертона» история сосредоточена на виконте Энтони и его поисках жены. (Netflix)

После великолепного первого сезона, который вел вселенную сериала до появления корейского феномена The Squid Game, эта вторая часть сериала, созданного шоураннером Шондой Раймс, носит корону королевы с почти 252 миллионами часов просмотра, что делает его самое просматриваемое название за неделю в списке художественных произведений на английском языке. Хорошая цифра, чтобы конкурировать с историческим номером 1, Squid Game, которая доминирует с почти 572 миллионами.

Бриджертон, основанный на романах Джулии Куинн, не только покорил аудиторию настолько, что включил Топ-10 в 39 странах, но и побудил первый сезон вернуться на второе место с 53 миллионами часов просмотра. В третьем номере за ней последовало реалити-шоу Is It Cake? (Это торт?) (26,5 млн. долл. США).

Райан Рейнольдс играет главную роль в этой футуристической истории, в которой его сопровождают Марк Руффало, Зои Салдана и Дженнифер Гарнер. (Netflix)

Среди англоязычных фильмов проект «Адам» с участием Райана Рейнольдса, Зои Салданья и Марка Руффало в главных ролях занял первое место с почти 18 миллионами часов просмотра. Это также позволило ему войти в группу самых популярных вымыслов в истории платформы: он занял 5-е место, набрав 227 миллионов.

Еще одна фантастика, которая набирает обороты, - это новая комедия Джадда Апатоу «Пузырь» (The Bubble), которой удалось занять 2-е место с более чем 12 миллионами часов просмотра. Между тем, документальный фильм Никому не доверяйте: по следам короля криптовалют он превысил 12 миллионов.

Гильермо Франчелла, актер оскароносного фильма «Тайна их глаз», является главным героем совершенно нового хита «Hail». (Netflix)

Что касается международных художественных произведений, Hail и Business Proposal (Business Proposal) лидируют соответственно среди фильмов и сериалов. Фильм с Гильермо Франчеллой («Клан, мой шедевр») вошел в десятку лучших из 32 стран и занял первое место в мировом рейтинге с более чем 24 миллионами часов просмотра. В нем рассказывается история метеоролога Мигеля Флореса, который ошибается в прогнозе погоды и не предупреждает население о падении града, что превращает его популярность в коллективную ненависть и толкает его в путешествие эмоциональных открытий.

Еще одним фильмом, который очень хорошо оценивался в этой категории, был «Черный краб» (Black Crab) с Нуми Рапейс в главной роли: он вошел в десятку лучших из 78 стран и собрал более 11 миллионов часов просмотра. Это сделало работу Адама Берга, которая следует за шестью солдатами в постапокалиптическом мире, выполняющими загадочную миссию, заняла 5-е место в списке самых популярных вымышленных произведений в мировом рейтинге.

Корейские сериалы продолжают восхищать зрителей: «Предложение о работе» уже четыре недели занимает первое место. (Netflix)

Возможно, как наследие огромного влияния, которое оказала The Squid Game, корейским сериалам удается достичь большого уровня аудитории. Примером может служить предложение о работе: эта фантастика, которая пересматривает современный и разумный сюжет бедного богатого мальчика, прочно занимает первое место в международных телевизионных постановках в течение четырех недель с 32,5 миллионами часов просмотра.

Это не только южнокорейский титул в рейтинге: другие, которые очень хорошо измеряют, это двадцать пять, двадцать один (двадцать пять, двадцать один), правосудие по делам несовершеннолетних, прогнозирование любви и погоды и серия зомби We're Dead (Все из Us Are Dead), который через 10 недель продолжает оставаться в списке с почти 9,5 миллионов часов просмотра.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: