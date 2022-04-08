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Россия

США ввели санкции против российской судостроительной компании и крупнейшего в мире производителя алмазов

Министерство финансов США объявило о мерах против Объединенной судостроительной корпорации и АЛРОСА в ответ на вторжение России в Украину

Newsroom Infobae

8 апрель 2022
FILE PHOTO: A piece of diamond-bearing kimberlite on display in Yellowknife, Northwest Territories in Canada September 26, 2015. REUTERS/Susan Taylor/File Photo
FILE PHOTO: A piece of diamond-bearing kimberlite on display in Yellowknife, Northwest Territories in Canada September 26, 2015. REUTERS/Susan Taylor/File Photo

В четверг Соединенные Штаты ввели санкции против крупнейшего в мире производителя алмазов АЛРОСА и судостроительной, ремонтной и ремонтной компании «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) в ответ на вторжение России в Украину.

«Эти действия, предпринятые совместно с Государственным департаментом и в координации с нашими союзниками и партнерами, отражают наши постоянные усилия по ограничению доступа Кремля к активам, ресурсам и секторам экономики, которые необходимы для обеспечения и финансирования жестокости Путина», — заявил заместитель министра финансов США по Терроризм и финансовая разведка, Брайан Нельсон.

Министерство финансов США напомнило в заявлении, что Алроса, компания, которая отвечает за 90 процентов российских алмазодобывающих мощностей, также была подвергнута санкциям со стороны Канады, Соединенного Королевства, Новой Зеландии и Багамских островов.

«ОСК отвечает за строительство практически всех военных кораблей в России, а также кораблей, построенных для иностранных заказчиков. Наряду с повторным назначением ОСК Госдепартамент назначил 28 дочерних компаний и восемь членов правления», - сказал он в отношении судостроительной компании.

El Departamento del Tesoro norteamericano anunció medidas contra empresas rusas en respuesta a la invasión a Ucrania
El Departamento del Tesoro norteamericano anunció medidas contra empresas rusas en respuesta a la invasión a UcraniaREUTERS

Из-за этих санкций против этих восьми членов ОСК их собственность и интересы в Соединенных Штатах «заблокированы». «Кроме того, любая организация, которая прямо или косвенно принадлежит 50 или более процентам одного или нескольких заблокированных лиц, также блокируется», — добавили в министерстве финансов.

МЯСНИК ИЗ МАРИУПОЛЯ

Правительство Австралии объявило в четверг о введении финансовых санкций и запретов на поездки в отношении полковника российской армии Михаила Мизинцева по прозвищу «мясник Мариуполя», а также 64 других россиян и двух украинцев за вторжение России в Украину.

Помимо Мизинцева, который несет ответственность за бомбардировку театра, наполненного мирными жителями в городе Мариуполе, меры затрагивают вице-премьера Дмитрия Григоренко и руководителя экономического развития Максима Решетникова, среди других высокопоставленных чиновников, указывает Министерство иностранных дел Австралии.

В список также вошли Галина Данильченко, которая была «помещена» Россией в качестве «мэра» украинского города Мелитополь, а также украинский законодатель Олег Волошин, который, согласно австралийскому заявлению, работает с Россией над подрывом киевского правительства.

Новый раунд санкций появился после того, как появились доказательства возможных военных преступлений в результате массовых убийств гражданских лиц, приписываемых российским войскам в украинском городе Буча и других деревнях вокруг Киева.

(С информацией от Europa Press)

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