История Huasi и Yastay, кондоров, которые вернутся в дикую природу

Чуть больше года назад два кондора, выросшие под опекой человека в Кордове и Ла-Риохе, прибыли в спасательный центр Фонда Темайкен в Эскобаре, готовые завершить учебный цикл и вернуться на природу в Рио-Негро. Это происходит благодаря Программе сохранения Андских кондоров (PCCA), частью которой является Темайкен.

Ястай и Хуаси — два кондора, родившиеся в Кордове и Ла-Риохе соответственно. Ястай родился 23 ноября 2019 года в Тату Каррета, заповеднике Кордова и Уаси, в Центре сохранения и спасения Ястай в Ла-Риохе, 27 октября 2019 года. Оба прибыли в Буэнос-Айрес 12 февраля 2021 года в рамках совместной работы между различными организациями, работающими над сохранением этого вида.

«И Хуаси, и Ястай — это кондоры, рожденные под опекой человека, но в результате естественной инкубации, то есть они родились вместе с родителями и оставались с ними столько времени, сколько необходимо. Тот факт, что кондоры находятся со своими родителями на первом году жизни, имеет важное значение для таких поведенческих проблем, как кормление, уход за цыплятами, уход за ними или уход за перхотью», — пояснил Хуан Кабур, руководитель группы по уходу за детьми Центра восстановления видов Temaikèn (CRET).

«По истечении этого периода ведется работа по объединению их с остальными кондорами, которые могут быть восстановлены вместе с ними», — добавил Кабур. И именно этот этап успешно прошли Хуаси и Ястай, готовясь к следующей остановке: горному хребту Пайлеман, расположенному на побережье Рио-Негрина.

Ваше прибытие и пребывание в Эскобаре

Esta especie suele ser víctima de cazadores, resultan heridos por trampas o sufren envenenamiento por ingestión de balas de plomo con las que matan a los animales de los cuales se alimentan

Когда кондоры прибывают в Fundación Temaikèn из спасательных служб, им необходимо пройти ряд ветеринарных проверок и диагностик, необходимых для определения состояния их здоровья, выздоровления и возможной реинтеграции . Этот вид часто становится жертвой охотников, ранен ловушками или отравляется проглатыванием свинцовых пуль, которые убивают животных, которыми они питаются. Они также могут сталкиваться с искусственными сооружениями, такими как высоковольтные кабели или другие изменения в естественной среде обитания.

К счастью, Хуаси и Ястай прибыли не так, поскольку, как говорят в Темайкене, они были воспитаны родителями и «оба прибыли в отличном состоянии и с соответствующими ветеринарными выписками из мест происхождения».

За это время, проведенное в Эскобаре, они не только следили за своим здоровьем, но и прошли поведенческий осмотр, где оценили, как они живут со своими потенциальными партнерами по реинтеграции. Почему они изучают свое поведение?

«Кондоры, как и другие мусорщики, являются стадными животными, что означает, что они могут перемещаться группами по несколько особей. В CRET стадо кондоров, родившихся под опекой человека, собралось в различных учреждениях страны. Совместимость этих животных контролировалась, и было оценено, что они могут выражать естественное поведение, которое любой кондор проявит в дикой природе. То есть, например, при кормлении они выглядят так, как будто кондор будет выглядеть во время еды в Андах или на Высоких Пиках Кордовы», - сказал Кабур.

Cuando los cóndores llegan a Fundación Temaikèn provenientes de rescates, tienen que atravesar una serie de chequeos veterinarios y diagnósticos necesarios para determinar su estado de salud, recuperación y posible reinserción

Пространство, подготовленное для кондоров в CRET, очень особенное, поскольку все животные, которые проводят там время, находятся в изоляции человека, что означает, что те, кто имеет дело с этими животными каждый день, делают это скрытно. В случае кондоров в корпусах есть зеркальные окна, чтобы они не могли позитивно ассоциировать людей со своей диетой. В связи с этим Хуан пришел к выводу, что «по окончании пребывания в Центре восстановления мы можем сказать, что они являются животными, подходящими как клинически, так и поведенчески для реинтеграции в природу».

Следующий шаг: заключительные проверки и обвязка крыла

Через год и месяцы после его прибытия в CRET междисциплинарная команда профессий переместила Хуаси и Ястая в свою ветеринарную больницу, где они провели заключительный ветеринарный осмотр, где вместе с командой PCCA они также приступили к размещению своих крыльев. «Полоса крыла - это маркировка, которая нанесена, как следует из названия, на одном из его крыльев. Этот «лейбл» на сегодняшний день похож на DNI каждого, и как только они летают вокруг Патагонии, мы сможем наблюдать за ними в бинокль или монокуляр и, таким образом, знать, какой из них», - пояснил Кабур и пояснил, что «полосы не тяжелые, поэтому они не вызывают боли или дискомфорта. у животных».

Хуаси и Ястай готовы к следующей остановке в этом долгом путешествии: Пайлеман, Рио-Негро. Там будет место их реинтеграции, но сначала они должны пройти этап адаптации в корпусе «presuelta».

Из Темайкена они объясняют, что «этот участок, управляемый PCCA, расположен на скальном образовании на высоте более 400 метров над уровнем моря. Важно, чтобы животные достигли этого момента за несколько месяцев до своей реинтеграции, так как они должны привыкнуть к окружающей среде и, прежде всего, к термальным течениям и ветрам в регионе». Ожидается, что кондоры отправятся в этот пункт назначения в ближайшие недели для выполнения последнего этапа этого процесса реинтеграции. До сих пор нет установленной даты, поскольку сначала все учреждения, входящие в программу, должны оценить случаи и возможности, поскольку в этом районе меняется климат.

Huasi y Yastay están listos para la siguiente parada de este largo viaje: Pailemán, Río Negro

«В Пайлемане будут технические специалисты из разных организаций во главе с Ecoparque и Fundación Bioandina. Они живут у основания поля, расположенного у подножия плато, и несут ответственность за продолжение наблюдения за кондорами в их естественной среде обитания. Они продолжат проводить наблюдения в своих новых и последних помещениях до тех пор, пока не придет время их вновь разместить. Там, благодаря полосам крыльев и элементам спутникового слежения и телеметрии, они смогут сопровождать их и контролировать их производительность, продолжать подавать важную информацию об этом виде и его сохранении», - заключил Кабур, который участвовал в мониторинге кондоров в 2019 году, когда Фонду удалось восстановить кондор, впервые родившийся в биопарке Темайкен.

Ястай и Хуаси присоединяются к более чем 100 кондорам, которые прошли через Андский спасательный центр Кондор Фонда Темайкен за 10 лет. Прибывающие со всей страны, 70% этих случаев могут быть реабилитированы и выпущены в естественную среду обитания. Другие из-за серьезности полученных травм, хотя их невозможно вернуть в природу, становятся частью репродуктивных, образовательных и исследовательских программ Андской программы охраны кондора в Аргентине.

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